BlackRock цього тижня продала 5 300 біткоїнів

Одна з найбільших інвестиційних компаній світу BlackRock у четвер, 6 листопада, додала до свого портфеля 921 Біткоїн (BTC), однак загальний баланс компанії цього тижня все ще зменшився на 5 300 BTC. Це свідчить про активне коригування портфеля на тлі зростання ринкової волатильності

З урахуванням останніх продажів резерви фонду скоротилися і тепер становлять близько 798 000 BTC, вартістю понад $80 млрд за поточними цінами. Дані наводить трекер HeyApollo ETF, на який послався співзасновник Томас Фарер 7 листопада. У ширшому контексті BlackRock забезпечила понад половину цього тижня відтоків із Біткоїн-ETF, які загалом сягнули 8 132 BTC ($861 млн).

Чи відновиться Біткоїн

На момент написання статті Біткоїн торгується на рівні $100 840, втративши понад 2% за день і 20% від жовтневого історичного максимуму $126 тис. Слабкість ринку зумовлена поєднанням низки негативних чинників — від загострення напруженості між США та Китаєм до урядових простоїв і відтоків інституційного капіталу. До того ж історичне падіння в жовтні, яке спричинило ліквідації на $19 млрд, продовжилося й у листопаді, опустивши BTC ще на 17% за останній місяць.

Втім, на ринку залишається певний оптимізм. Співзасновник і керівник аналітичного відділу Fundstrat Global Advisors Том Лі вважає, що макроекономічні умови незабаром можуть змінитися на краще.

Читайте також: Що буде з Біткоїном та іншими криптовалютами у листопаді 2025: думки аналітиків

«Є надія, що зустрічний вітер перетвориться на попутний, коли всі ці фактори буде врегульовано. Десяте жовтня стало найбільшим скороченням кредитного плеча в історії, і його наслідки відчутні навіть зараз. Знадобиться час, щоб довіра повернулася», — сказав Лі в інтерв’ю CNBC 6 листопада.

За його словами, фінал року значною мірою залежатиме від динаміки інфляції, ліквідності та політики Федеральної резервної системи. Водночас ослаблення долара США та нові припливи до ETF можуть стати важливими каталізаторами для ринку.

Короткострокова невизначеність, утім, зберігається: цього тижня ціна Біткоїна вже опускалася нижче $100 000, і деякі аналітики попереджають про ризик подальшого зниження — аж до $92 000.

За матеріалами finbold.com.