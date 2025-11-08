close-btn
PaySpaceMagazine

BlackRock цього тижня продала 5 300 біткоїнів

08.11.2025 11:30
Микола Деркач

Одна з найбільших інвестиційних компаній світу BlackRock у четвер, 6 листопада, додала до свого портфеля 921 Біткоїн (BTC), однак загальний баланс компанії цього тижня все ще зменшився на 5 300 BTC. Це свідчить про активне коригування портфеля на тлі зростання ринкової волатильності

BlackRock цього тижня продала 5 300 біткоїнів

Фото: freepik.com

З урахуванням останніх продажів резерви фонду скоротилися і тепер становлять близько 798 000 BTC, вартістю понад $80 млрд за поточними цінами. Дані наводить трекер HeyApollo ETF, на який послався співзасновник Томас Фарер 7 листопада. У ширшому контексті BlackRock забезпечила понад половину цього тижня відтоків із Біткоїн-ETF, які загалом сягнули 8 132 BTC ($861 млн).

Чи відновиться Біткоїн

На момент написання статті Біткоїн торгується на рівні $100 840, втративши понад 2% за день і 20% від жовтневого історичного максимуму $126 тис. Слабкість ринку зумовлена поєднанням низки негативних чинників — від загострення напруженості між США та Китаєм до урядових простоїв і відтоків інституційного капіталу. До того ж історичне падіння в жовтні, яке спричинило ліквідації на $19 млрд, продовжилося й у листопаді, опустивши BTC ще на 17% за останній місяць.

Втім, на ринку залишається певний оптимізм. Співзасновник і керівник аналітичного відділу Fundstrat Global Advisors Том Лі вважає, що макроекономічні умови незабаром можуть змінитися на краще.

Читайте також: Що буде з Біткоїном та іншими криптовалютами у листопаді 2025: думки аналітиків

«Є надія, що зустрічний вітер перетвориться на попутний, коли всі ці фактори буде врегульовано. Десяте жовтня стало найбільшим скороченням кредитного плеча в історії, і його наслідки відчутні навіть зараз. Знадобиться час, щоб довіра повернулася», — сказав Лі в інтерв’ю CNBC 6 листопада.

За його словами, фінал року значною мірою залежатиме від динаміки інфляції, ліквідності та політики Федеральної резервної системи. Водночас ослаблення долара США та нові припливи до ETF можуть стати важливими каталізаторами для ринку.

Короткострокова невизначеність, утім, зберігається: цього тижня ціна Біткоїна вже опускалася нижче $100 000, і деякі аналітики попереджають про ризик подальшого зниження — аж до $92 000.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Схвалено концепцію регулювання крипторинку в Україні

Ринок криптовалют обвалився майже на $1 трлн за місяць

Що буде з Біткоїном та іншими криптовалютами у листопаді 2025: думки аналітиків

За матеріалами finbold.com.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Що буде з Біткоїном та іншими криптовалютами у листопаді 2025: думки аналітиків 06.11.2025

Що буде з Біткоїном та іншими криптовалютами у листопаді 2025: думки аналітиків
Біткоїну загрожує падіння до $80 000 — TradingShot 05.11.2025

Біткоїну загрожує падіння до $80 000 — TradingShot
Що буде з Ether та XRP якщо Біткоїн рухне 04.11.2025

Що буде з Ether та XRP якщо Біткоїн рухне
Біткоїн може впасти до $87 000 — експерт 04.11.2025

Біткоїн може впасти до $87 000 — експерт
Кити масово продають Біткоїн: монета продовжує падати 03.11.2025

Кити масово продають Біткоїн: монета продовжує падати
Коли Біткоїн досягне $250 000 — Алі Мартінес 03.11.2025

Коли Біткоїн досягне $250 000 — Алі Мартінес
Вибір редакції
Всі
Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
ТОП статей 06.11.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій

 Що буде з Біткоїном та іншими криптовалютами у листопаді 2025: думки аналітиків
ТОП статей 06.11.2025

Що буде з Біткоїном та іншими криптовалютами у листопаді 2025: думки аналітиків
Останні новини
Сьогодні  14:30

НБУ презентував нову срібну пам’ятну монету «Архангел Михаїл»

 Сьогодні  13:00

Мінцифри інтегрує голосовий ШІ в Дію

 Сьогодні  11:30

BlackRock цього тижня продала 5 300 біткоїнів

 Сьогодні  10:00

UGB отримав 85 млн євро від ЄІБ для підтримки українського бізнесу

 07.11.2025  20:40

Digital Retail Forum 2025: як технології змінюють український ритейл та онлайн-торгівлю

 07.11.2025  18:20

5 альткоїнів, на які варто звернути увагу у листопаді

 07.11.2025  17:10

Як змінилися міжнародні резерви України у жовтні — НБУ

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.