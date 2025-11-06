Схвалено концепцію регулювання крипторинку в Україні

Рада з фінансової стабільності (далі ‒ РФС) на засіданні 30 жовтня ухвалила низку важливих рішень для подальшого розвитку фінансового сектору та мінімізації його ризиків в умовах повномасштабної війни

Насамперед, члени РФС заслухали і обговорили представлений Національним банком огляд системних ризиків фінансового сектору. Ключовим ризиком залишається перебіг повномасштабної війни, зокрема її стримуючий ефект для економічного зростання через руйнування енергетичної інфраструктури упродовж останніх місяців та виникнення відповідних додаткових бюджетних потреб.

Попри ризики, банки нарощують кредитні портфелі, проникнення кредитів в економіку зростає. Водночас залишаються потреби кредитувати активніше, зокрема для відновлення інфраструктури і посилення обороноздатності та стійкості.

Члени РФС заслухали інформацію про можливі шляхи зниження ризиків фінансування державного бюджету і системних ризиків загалом та погодилися реагувати за потреби.

Окремо РФС розглянула питання потенційного оподаткування прибутку банків за підвищеною ставкою 50% у 2026 році. Члени Ради РФС погодилися як з оцінками того, що фіскальний ефект від такого заходу вірогідно буде суттєво нижчим за публічно прокомунікований, так і з переліком ризиків, які створює реалізація цієї ініціативи:

обмеження кредитного та інвестиційного потенціалу банків, критично важливого для подальшої підтримки зростаючих потреб фінансування ключових галузей, передусім енергетики та ВПК;

загроза ускладнення приватизації держбанків та невиконання окремими з них програм капіталізації за результатами оцінки стійкості у встановлені строки;

обмеження можливості банків і далі підтримувати стійкість в умовах війни, мережу «Power banking» та боротьбу з непродуктивним відпливом капіталу тощо;

складнощі зі своєчасним виконанням вимог до капіталу відповідно до вимог ЄС;

порушення зобов’язань, які викладені в Меморандумі про економічну та фінансову політику з МВФ;

зниження стимулів до детінізації економіки.

Члени РФС також обговорили концепцію регулювання ринку віртуальних активів, зокрема запропонований НБУ розподіл повноважень між регуляторами та етапи запуску ринку, і узгодили позиції для подальшого опрацювання відповідного законопроєкту в парламенті.

Відповідно до розглянутої концепції до другого читання законопроєкту в ньому мають бути чітко визначенні державні органи – регулятори ринку віртуальних активів із розподілом повноважень між ними, а також перехідний період, достатній для створення нової інфраструктури та розроблення підзаконної нормативної бази.

