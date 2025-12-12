Уряд розширив умови іпотечної програми єОселя

10 грудня Уряд ухвалив рішення, яке дозволить мобілізованим військовослужбовцям скористатися державною програмою доступної іпотеки єОселя на нових умовах. Відтепер у межах програми і ті, хто служить за контрактом, і мобілізовані — можуть взяти іпотечний кредит за найнижчою процентною ставкою – 3%

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що доступна іпотека єОселя вже допомогла 21 864 українським родинам придбати власне житло. Загальний обсяг виданих кредитів сягає 37,4 млрд грн. Зокрема житло за програмою придбали 6 438 військових за контрактом і ветеранів.

Ключові зміни

Постановою № 856 Кабінету Міністрів України внесено зміни до «Умов забезпечення приватним акціонерним товариством “Українська фінансова житлова компанія” доступного іпотечного кредитування громадян України», які передбачають:

Зниження ставки для мобілізованих військових.

Раніше взяти кредит на житло під 3% річних могли медики, педагоги, науковці, військові за контрактом та правоохоронці. Для мобілізованих військовослужбовців діяли базові умови — 7% річних. Тепер вони також можуть взяти кредит на житло за ставкою 3% річних.

Обмеження максимальної площі житла.

Встановлено верхні ліміти площі для запобігання придбанню надмірно великого житла. Максимально допустима загальна площа житла, яке можна придбати через єОселю:

Для квартири – не більше 115,5 м².

Для будинку – не більше 125,5 м².

Важливо: ці ліміти є фіксованими та застосовуються незалежно від того, скільки осіб у сім’ї.

«Ми оновили умови програми єОселя, щоб надати підтримку нашим військовим, які були призвані під час мобілізації. Відтепер вони можуть отримати іпотечний кредит на найбільш пільгових умовах — під 3% річних. Це збільшить кількість учасників програми і водночас стимулюватиме розвиток будівельної галузі», — зазначив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Довідково:

Програма єОселя є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва. Програма стартувала у жовтні 2022 року.

Реалізовують її Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.

