Уряд розширив можливості українського бізнесу

Уряд ухвалив зміни до постанови про Sandbox, які значно спрощують доступ до тестування високотехнологічних продуктів

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що Sandbox — це тест-драйв для технологій майбутнього. У цьому просторі бізнес може перевіряти сміливі рішення, навіть якщо для них ще немає чітких законів.

«Так ми даємо старт інноваціям, водночас дбаючи про безпеку користувачів, — йдеться у повідомленні. — Раніше участь у Sandbox була доступна лише юридичним особам, а збирання довідок часто гальмував процес. Тепер це змінюється, щоб залучити максимум талановитих команд».

Які нововведення?

Доступ для ФОП. Відтепер до Sandbox можуть долучитися фізичні особи-підприємці. Раніше учасниками могли бути винятково юридичні особи. Це відкриває можливості для малих команд та індивідуальних розробників.

Менше довідок. Скасовано вимогу подавати довідки про відсутність заборгованості з податків та про неперебування у процедурі банкрутства. Оскільки Sandbox не передбачає фінансових грантів, ці бюрократичні процедури були зайвими та лише затягували час.

Читайте також: Скільки заробили найбільші українські компанії у 2025 — YouControl

Підтримка на ранніх стадіях. Прибрали вимогу про обовʼязкове фінансування від інвесторів для продуктів, які на стадії концепції. Тепер ми чекаємо команди навіть із рішеннями на етапі дизайну. Це дозволить опрацювати питання захисту даних та прозорості алгоритмів ще до запуску.

Розширення видів діяльності. Участь можуть брати не лише компанії з визначеними КВЕДами, а й ті, хто займається інноваційною, науково-технічною діяльністю або працює у сфері культури.

Також додали до Sandbox дві нові пріоритетні галузі для створення продуктів із використанням ШІ та блокчейну:

Енергетика. Через руйнування інфраструктури галузь потребує новітніх рішень для підвищення стійкості, прозорості та розвитку «зеленої» генерації.

Культура. Технології допоможуть захистити та відновити нашу спадщину, розвивати креативні індустрії та просувати український бренд у світі.

«Чим більше учасників, тим кращими будуть майбутні правила. Ми аналізуємо реальні кейси в Sandbox, щоб до кінця 2026 року створити законодавство, яке спирається на практику бізнесу, а не на суху теорію.Також на основі цього досвіду плануємо зробити практичні гайди для розробників, — додали у Мінцифри. — Працюємо, щоб створити сприятливе законодавство для розвитку інновацій в Україні».

