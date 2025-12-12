close-btn
Скільки заробили найбільші українські компанії у 2025 — YouControl

12.12.2025
Микола Деркач

YouControl Market презентував щоквартальний індекс YCM 500, що агрегує фінансові показники топ-500 компаній за обсягами виручки. На міжнародних ринках роль такого індикатора відіграють фондові індекси (наприклад, S&P 500 для США). Окрім самого індексного балу в YCM 500 розраховуються і темпи змін: квартал до кварталу та рік до року. Також можна подивитися структуру індексу за галузями та регіональний розріз

Скільки заробили найбільші українські компанії у 2025 — YouControl

Фото: unsplash.com, freepik.com

Про це повідомила пресслужба YouControl Market.

Роздрібна торгівля в YCM 500

Галузь роздрібної торгівлі представлена 37 компаніями. Перша пʼятірка формує ядро сектору з сукупною виручкою понад 226 млрд грн у першому півріччі 2025 року. До лідерів входять:

  1. ТОВ «АТБ-Маркет»: 117,2 млрд грн (3 місце в індексі YCM 500).
  2. ТОВ «Сільпо-Фуд»: 50,4 млрд грн (10 місце).
  3. ТОВ «Вигідна Покупка»: 21,8 млрд грн (31 місце).
  4. ТОВ «Фора»: 20,7 млрд грн (34 місце).
  5. ТОВ «Новус Україна»: 16,3 млрд грн (47 місце).

Ці компанії задіяні в роздрібній торгівлі в неспеціалізованих магазинах із фокусом на продуктах харчування, напоях, товарах повсякденного попиту та сконцентровані в Києві, Київській, Дніпропетровській і Полтавській областях.

Оптова торгівля в YCM 500

Галузь оптової торгівлі представлена 26 компаніями; перша пʼятірка формує ядро сектору з сукупною виручкою понад 84 млрд грн у першому півріччі 2025 року. До лідерів входять:

  1. ТОВ «Донбаське Промислово-Транспортне Підприємство»: 49,7 млрд грн (11 місце в індексі YCM 500).
  2. ТОВ «Самсунг Електронікс Україна Компані»: 11,1 млрд грн (76 місце).
  3. ТОВ «Стрим Техно»: 8,2 млрд грн (104 місце).
  4. «ІП І-АР-СІ»: 8 млрд грн (107 місце).
  5. ТОВ «Фоззі Коммерц»: 7,3 млрд грн (119 місце).

Ці компанії задіяні в неcпеціалізованій оптовій торгівлі промисловими та споживчими товарами, оптовій торгівлі побутовою електротехнікою та електронікою, комп’ютерною технікою й програмним забезпеченням, а також у дистрибуції продуктів харчування та напоїв. Вони відображають верхівку сегменту оптової торгівлі з концентрацією центрів управління переважно в Києві та Дніпропетровській області.

