Скільки податків сплатили резиденти Дія.City з моменту запуску простору

19.10.2025 10:00
Ольга Деркач

Дія.City — це унікальний податковий та правовий простір, який створено у взаємодії Уряду, Парламенту та бізнесу для розвитку технологічних компаній. Резиденти вже сплатили понад 53 млрд грн, і це тільки початок

Фото: city.diia.gov.ua, motionarray.com

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Ми запустили його в лютому 2022 року, і сьогодні бачимо конкретні результати в цифрах, продуктах та людях, які будують нову цифрову економіку, — зазначив Федоров. — Лише за три квартали 2025 року компанії-резиденти сплатили понад 22 млрд грн податків. Це майже половина податкових надходжень від простору з початку його запуску — вони вже перевищили 53 млрд грн».

За його словами, динаміка податків резидентів Дія.City зростає щороку:

  • 2022 рік — ₴4,1 млрд;
  • 2023 рік — ₴8,5 млрд;
  • 2024 рік — ₴18+ млрд;
  • 3 квартали 2025 року — ₴22+ млрд.

За словами міністра цифрової трансформації, сьогодні Дія.City обʼєднує майже 2 900 компаній — це 80+% українського техсектору. У компаніях-резидентах працює близько 130 000 ІТ-спеціалістів. Динаміка сплати податків резидентами перевищує темпи зростання кількості бізнесів у просторі.

«Дія.City залишається одним з найпривабливіших майданчиків для розвитку технологічних бізнесів в Україні. У просторі компанії отримують комфортні податкові умови, інструменти для масштабування, розвитку інноваційних продуктів і залучення інвестицій», — додав Михайло Федоров.

Також раніше ми писали, що за січень – вересень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 129,5 млрд грн акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів.

