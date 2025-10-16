Скільки акцизного податку сплатили підприємці у 2025

За січень – вересень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 129,5 млрд грн акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів

Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби України.

Зазначається, що бюджет додатково до плану отримав 10,4 млрд грн, або +8,8% до показника доходів.

Порівняно з відповідним періодом минулого року це більше на 32,2 млрд гривень, або на 33,1%.

Основний фактор зростання – додаткові надходження по вироблених в Україні та ввезених тютюнових виробах, лікеро-горілчаній продукції, виробленій електричній енергії.

«У вересні 2025 року надійшло 12,9 млрд грн акцизного податку. Показник доходів виконаний на 100,4%. Додатково до бюджету надійшло 0,1 млрд гривень за рахунок сплати акцизу з вироблених та ввезених тютюнових виробів», — йдеться у повідомленні ДПСУ.

Нагадаємо, що за дев’ять місяців цього року міжнародні компанії – нерезиденти, які надають електронні послуги фізичним особам на митній території України, сплатили 10,6 млрд грн так званого «податку на Google».

«Фіксуємо позитивну динаміку порівняно з відповідним періодом 2024 року: на 13 осіб збільшилася кількість зареєстрованих платників, на 2,5 млрд грн зросла сума податкових зобов’язань», – зазначила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

Раніше ми також писали, що Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт, що встановлює правила автоматичного обміну даними про доходи користувачів цифрових платформ. Це так званий «податок на OLX».

