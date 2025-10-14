Як змінився ринок фінансових послуг у вересні 2025 — НБУ

Кількість учасників небанківського фінансового ринку у вересні залишилася незмінною – 791. Кількість банків також залишилася без змін – 60

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що впродовж вересня було погоджено зміну обсягу ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг (звуження обсягу ліцензії) одній фінансовій компанії.

Станом на 1 жовтня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювало 418 фінансових компаній (кількість не змінилася), 50 страховиків non-life (кількість не змінилася), 10 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 104 ломбарди (кількість не змінилася), 88 кредитних спілок (кількість не змінилася), один лізингодавець (кількість не змінилася), 45 страхових брокерів (кількість не змінилася) та 74 колекторські компанії (кількість не змінилася).

Кількість банківських груп залишилася незмінною (16). Кількість небанківських фінансових груп у вересні збільшилася на дві (41).

На платіжному ринку діє 15 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася) та 10 міжнародних (кількість не змінилася).

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 17 платіжних установ (кількість не змінилася), 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк ‒ емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 49 комерційних агентів (було 48) та 32 технологічні оператори платіжних послуг (кількість не змінилася). Інформація про всіх учасників платіжного ринку міститься тут.

Упродовж вересня до Національного банку надійшло 225 запитів від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій. Кількість запитів стосовно фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців становила 144, страховиків – 45, кредитних спілок і колекторських компаній – шість, банків – 30, платіжних установ – нуль.

