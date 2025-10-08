close-btn
Кого та на скільки оштрафував НБУ у вересні 2025

08.10.2025 18:30
Микола Деркач

Нацбанк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), валютного законодавства у вересні 2025 року застосував до трьох банків та десяти небанківських фінансових установ заходи впливу

Кого та на скільки оштрафував НБУ у вересні 2025

Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба регулятора.

АТ «Асвіо Банк» — отримав відразу декілька штрафів:

  • у розмірі 7 702 580 грн за порушення декількох вимог, зокрема, частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;
  • 1 000 000 грн за порушення вимог пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та пункту 79 розділу ІV Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління НБУ від 30 червня 2020 року № 90 (зі змінами) (далі – Положення № 90).
  • 400 000 грн за порушення деяких вимог, зокрема, ч. дев’ятої ст. 11 Закону України «Про валюту і валютні операції» (далі – Закон про валюту), підпункту 2 пункту 3, пункту 7 Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції.

АТ «Мотор-Банк» також отримав декілька штрафів:

  • у розмірі 6 200 000 грн за порушення декількох вимог, зокрема, частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;
  • 51 000 грн за порушення вимог частини першої статті 10 Закону про валюту та пункту 6 розділу ІІ Правил організації статистичної звітності, що подається до регулятора в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління НБУ 18 грудня 2018 року № 140 (зі змінами), (далі – Правила № 140), у частині неподання до Нацбанку інформації про валютні операції клієнтів на звітну дату.

Також банк отримав письмове застереження.

АТ «Ощадбанк» — штраф у розмірі 500 000 грн за порушення вимог підпункту «б» пункту 11 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ, що полягає в поданні банком на запити спеціально уповноваженого органу додаткової інформації з порушенням встановленого строку.

Читайте також: НБУ відкликав ліцензії у двох фінустанов

ТОВ «УПР» — штраф у розмірі 16 602 120 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ, що полягає в неналежному виконанні установою обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Також компанія отримала письмове застереження.

ПрАТ СК «ПЗУ Україна»595 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ, що полягає в неналежному застосовуванні установою у своїй діяльності ризик-орієнтованого підходу.

ТОВ «ФК «Фінофіс» 400 000 грн за порушення вимог пункту 5 постанови Правління НБУ від 29 липня 2022 року № 165 «Про особливості регулювання та нагляду за здійсненням діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі в період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39» (далі – Постанова № 165).

ПРАТ «УФГ»50 000 грн за порушення вимог підпункту 2 пункту 5 Постанови № 165 у частині незабезпечення обладнання приміщення окремого структурного підрозділу установи, де встановлено відеореєстратор, системою технологічного відеоконтролю, що має забезпечувати наявність у відеоматеріалах інформації про фактичний час.

ПТ «Ломбард Платинум Скарб», ТОВ «Атріус», ТОВ «Кредіт Інвестмент Груп», ТОВ «ФК «ЕЛ.ЕН.Груп», ТОВ «ФК «Мустанг Фінанс» – штрафи у розмірі 51 000 грн кожній установі за порушення вимог пункту 5 розділу ІІ Правил № 140 та пункту 15 додатка до Правил № 140 у частині неподання до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ у строк, визначений у Правилах № 140.

ТОВ «Фінансова Компанія Інвест-Кредо» — письмове застереження за порушення вимог пункту 5 розділу ІІ Правил № 140 та пункту 15 додатка до Правил № 140 у частині неподання до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ у строк, визначений у Правилах № 140.

