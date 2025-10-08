Кого та на скільки оштрафував НБУ у вересні 2025

Нацбанк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), валютного законодавства у вересні 2025 року застосував до трьох банків та десяти небанківських фінансових установ заходи впливу

Про це повідомила пресслужба регулятора.

АТ «Асвіо Банк» — отримав відразу декілька штрафів:

у розмірі 7 702 580 грн за порушення декількох вимог, зокрема, частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;

за порушення декількох вимог, зокрема, частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід; 1 000 000 грн за порушення вимог пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та пункту 79 розділу ІV Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління НБУ від 30 червня 2020 року № 90 (зі змінами) (далі – Положення № 90).

за порушення вимог пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та пункту 79 розділу ІV Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління НБУ від 30 червня 2020 року № 90 (зі змінами) (далі – Положення № 90). 400 000 грн за порушення деяких вимог, зокрема, ч. дев’ятої ст. 11 Закону України «Про валюту і валютні операції» (далі – Закон про валюту), підпункту 2 пункту 3, пункту 7 Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції.

АТ «Мотор-Банк» також отримав декілька штрафів:

у розмірі 6 200 000 грн за порушення декількох вимог, зокрема, частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;

за порушення декількох вимог, зокрема, частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід; 51 000 грн за порушення вимог частини першої статті 10 Закону про валюту та пункту 6 розділу ІІ Правил організації статистичної звітності, що подається до регулятора в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління НБУ 18 грудня 2018 року № 140 (зі змінами), (далі – Правила № 140), у частині неподання до Нацбанку інформації про валютні операції клієнтів на звітну дату.

Також банк отримав письмове застереження.

АТ «Ощадбанк» — штраф у розмірі 500 000 грн за порушення вимог підпункту «б» пункту 11 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ, що полягає в поданні банком на запити спеціально уповноваженого органу додаткової інформації з порушенням встановленого строку.

Читайте також: НБУ відкликав ліцензії у двох фінустанов

ТОВ «УПР» — штраф у розмірі 16 602 120 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ, що полягає в неналежному виконанні установою обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Також компанія отримала письмове застереження.

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» — 595 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ, що полягає в неналежному застосовуванні установою у своїй діяльності ризик-орієнтованого підходу.

ТОВ «ФК «Фінофіс» — 400 000 грн за порушення вимог пункту 5 постанови Правління НБУ від 29 липня 2022 року № 165 «Про особливості регулювання та нагляду за здійсненням діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі в період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39» (далі – Постанова № 165).

ПРАТ «УФГ» — 50 000 грн за порушення вимог підпункту 2 пункту 5 Постанови № 165 у частині незабезпечення обладнання приміщення окремого структурного підрозділу установи, де встановлено відеореєстратор, системою технологічного відеоконтролю, що має забезпечувати наявність у відеоматеріалах інформації про фактичний час.

ПТ «Ломбард Платинум Скарб», ТОВ «Атріус», ТОВ «Кредіт Інвестмент Груп», ТОВ «ФК «ЕЛ.ЕН.Груп», ТОВ «ФК «Мустанг Фінанс» – штрафи у розмірі 51 000 грн кожній установі за порушення вимог пункту 5 розділу ІІ Правил № 140 та пункту 15 додатка до Правил № 140 у частині неподання до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ у строк, визначений у Правилах № 140.

ТОВ «Фінансова Компанія Інвест-Кредо» — письмове застереження за порушення вимог пункту 5 розділу ІІ Правил № 140 та пункту 15 додатка до Правил № 140 у частині неподання до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ у строк, визначений у Правилах № 140.

