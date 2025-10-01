close-btn
НБУ вніс зміни у план перевірок банків та небанківських фінустанов

01.10.2025 18:00
Микола Деркач

Нацбанк України вніс зміни до плану інспекційних перевірок банків та небанківських фінансових установ на 2025 рік

Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Змінами передбачено:

  1. Перенесення планової інспекційної перевірки АТ «Банк Кредит Дніпро», проведення якої було заплановане в III кварталі 2025 року, на 2026 рік.
  2. Виключення з Плану інспекційних перевірок небанківських надавачів фінансових послуг на 2025 рік:
  • Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Професійне Страхування»;
  • Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Надійна»;
  • Приватного акціонерного товариства «Страхова Компанія «Велес».

Відповідні зміни до плану інспекційних перевірок були погодженні Правлінням Національного банку 28 вересня 2025 року.

Читайте також: Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2025 — аналітика

Раніше ми також писали, що НБУ ввів у обіг нову обігову пам’ятну монету «Сили безпілотних систем Збройних Сил України».

Її презентували напередодні Дня захисників України заступник голови НБУ Олексій Шабан та т.в.о. командувача Сил безпілотних систем майор Олександр Тарасенко. Вона продовжує серію «Збройні Сили України» та вшановує внесок військових безпілотних сил — символу інноваційності й технологічної переваги українського війська.

Також нещодавно регулятор повідомив, що частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківській системі продовжує скорочуватися. Станом на 1 вересня 2025 року вона становила 25,3%. Це на 4,9 в. п. менше, ніж на початку року.

Основним фактором поліпшення стала активізація кредитування та зростання обсягів позик кращої якості. Лише за січень-серпень банки видали нових кредитів на 183,5 млрд грн, що відповідає приросту на 14,1%. Загальний кредитний портфель банківської системи зріс до 1,482 трлн грн.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
