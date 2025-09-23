close-btn
Національний депозитарій перейшов під управління НБУ

23.09.2025 13:40
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) відтепер отримує у своє пряме управління державну частку в статутному капіталі Національного депозитарію України (НДУ). Раніше цією часткою розпоряджалася Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР)

Фото: bank.gov.ua

Відповідне рішення було ухвалено 22 вересня на засіданні Кабінету міністрів. Уряд підтримав розпорядження, яким передбачено зміну органу управління державною часткою в НДУ. Одночасно було визнано таким, що втратило чинність, урядове розпорядження від листопада 2013 року, згідно з яким саме НКЦПФР виконувала функції управителя цієї частки.

За інформацією сервісу YouControl, станом на кінець червня 2025 року структура власності депозитарію виглядала наступним чином. Національний банк безпосередньо контролював 25% акцій НДУ, а ще 10,93% володів опосередковано через власний корпоративний пенсійний фонд. Крім того, банки, підзвітні Нацбанку, також мали суттєві пакети акцій: Ощадбанк володів 24,9903% паперів депозитарію, а Укрексімбанк — 9,9903%.

До цього часу НКЦПФР управляла державною часткою в розмірі 25% акцій НДУ. Тепер, після ухваленого урядом рішення, ці акції переходять до управління Національного банку. Це означає, що регулятор напряму контролюватиме вже половину пакета акцій депозитарію. А якщо врахувати ще частку, якою володіє корпоративний пенсійний фонд НБУ, загальний рівень впливу центробанку на капітал НДУ зросте до 60,93%.

Нагадаємо, що НБУ оприлюднив прогноз облікової ставки до кінця 2026 року. Нещодавно відбулася дискусія членів Комітету з монетарної політики Національного банку щодо рівня облікової ставки. Члени КМП одностайно підтримали збереження облікової ставки на рівні 15,5% у вересні, підсумували фактичну ситуацію та озвучили прогнози на наступний рік.

Джерело: Економічна правда.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органиНБУ
