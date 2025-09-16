close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ оновить правила автентифікації на платіжному ринку

16.09.2025 14:30
Микола Деркач

Нацбанк України пропонує оновити порядок застосування автентифікації на платіжному ринку

НБУ оновить правила автентифікації на платіжному ринку

Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що метою оновлення є зниження ризиків шахрайства та підвищення рівня надійності функціонування платіжної інфраструктури України, зокрема завдяки удосконаленню процесів автентифікації під час роботи у відкритому банкінгу.

Також зміни спрямовані на гармонізацію українського законодавства у сфері надання платіжних послуг із законодавством Європейського Союзу.

Зокрема, Національний банк планує:

  • визначити вичерпний перелік платіжних операцій, на які не поширюються вимоги щодо автентифікації та посиленої автентифікації;
  • уточнити вимоги до надавачів платіжних послуг, які забезпечують ініціювання дистанційної платіжної операції під час процедури автентифікації;
  • замінити термін «вразливі платіжні дані» на «індивідуальна облікова інформація» з метою приведення методів застосування заходів безпеки у відповідність до європейських підходів;
  • установити вимоги до осіб, які здійснюють перевірки заходів безпеки із захисту платіжних операцій;
  • оновити та розширити норми щодо права надавачів платіжних послуг не вимагати застосування посиленої автентифікації користувачів платіжної послуги;
  • оновити вимоги до ідентифікації, що здійснюється надавачем платіжних послуг з обслуговування рахунку під час електронної взаємодії зі стороннім надавачем платіжних послуг;
  • уточнити вимоги, що впорядковують електронну взаємодію в межах відкритого банкінгу відповідно до європейських підходів.

Читайте також: Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2025 — аналітика

Відповідні норми містить проєкт постанови Правління НБУ «Про затвердження Змін до Положення про автентифікацію та застосування посиленої автентифікації на платіжному ринку» (далі – проєкт постанови), який пропонується для обговорення.

Ознайомитися з матеріалами для обговорення можна за посиланнями:

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються згідно з формою надання зауважень та пропозицій до 26 вересня 2025 року включно.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Уряд схвалив проєкт Держбюджету на 2026 рік

Як зміняться доходи за депозитами в Україні: прогноз банкіра

Скільки грошей банки спрямували на відновлення української енергетики

Рубрики: FinTechНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
PayPal інтегрує криптовалюти у P2P-платежі 16.09.2025

PayPal інтегрує криптовалюти у P2P-платежі
Агентська оркестрація: що це та як її можна використати у сфері платежів 16.09.2025

Агентська оркестрація: що це та як її можна використати у сфері платежів
NovaPay призначив нового CEO 12.09.2025

NovaPay призначив нового CEO
Revolut представив нову послугу 10.09.2025

Revolut представив нову послугу
Фінтех-сервіс Klarna здійснив IPO та залучив $1,37 млрд 10.09.2025

Фінтех-сервіс Klarna здійснив IPO та залучив $1,37 млрд
Revolut підписав багатомільйонну угоду з Google 04.09.2025

Revolut підписав багатомільйонну угоду з Google
Вибір редакції
Всі
Агентська оркестрація: що це та як її можна використати у сфері платежів
ТОП статей 16.09.2025

Агентська оркестрація: що це та як її можна використати у сфері платежів

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2025 — аналітика
ТОП статей 12.09.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2025 — аналітика
Останні новини
16.09.2025  19:50

НБУ змінить підхід до реалізації нумізматичної продукції

 16.09.2025  19:10

Український стартап Swarmer залучив $15 млн

 16.09.2025  18:30

Польський банк BGK офіційно виходить на український ринок

 16.09.2025  17:30

Де в Європі найвищий рівень бідності населення

 16.09.2025  16:30

PayPal інтегрує криптовалюти у P2P-платежі

 16.09.2025  15:40

Агентська оркестрація: що це та як її можна використати у сфері платежів

 16.09.2025  15:30

Alphabet вперше досягла $3 трлн капіталізації

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.