НБУ оновить правила автентифікації на платіжному ринку

Нацбанк України пропонує оновити порядок застосування автентифікації на платіжному ринку

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що метою оновлення є зниження ризиків шахрайства та підвищення рівня надійності функціонування платіжної інфраструктури України, зокрема завдяки удосконаленню процесів автентифікації під час роботи у відкритому банкінгу.

Також зміни спрямовані на гармонізацію українського законодавства у сфері надання платіжних послуг із законодавством Європейського Союзу.

Зокрема, Національний банк планує:

визначити вичерпний перелік платіжних операцій, на які не поширюються вимоги щодо автентифікації та посиленої автентифікації;

уточнити вимоги до надавачів платіжних послуг, які забезпечують ініціювання дистанційної платіжної операції під час процедури автентифікації;

замінити термін «вразливі платіжні дані» на «індивідуальна облікова інформація» з метою приведення методів застосування заходів безпеки у відповідність до європейських підходів;

установити вимоги до осіб, які здійснюють перевірки заходів безпеки із захисту платіжних операцій;

оновити та розширити норми щодо права надавачів платіжних послуг не вимагати застосування посиленої автентифікації користувачів платіжної послуги;

оновити вимоги до ідентифікації, що здійснюється надавачем платіжних послуг з обслуговування рахунку під час електронної взаємодії зі стороннім надавачем платіжних послуг;

уточнити вимоги, що впорядковують електронну взаємодію в межах відкритого банкінгу відповідно до європейських підходів.

Відповідні норми містить проєкт постанови Правління НБУ «Про затвердження Змін до Положення про автентифікацію та застосування посиленої автентифікації на платіжному ринку» (далі – проєкт постанови), який пропонується для обговорення.

Ознайомитися з матеріалами для обговорення можна за посиланнями:

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються згідно з формою надання зауважень та пропозицій до 26 вересня 2025 року включно.

