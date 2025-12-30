close-btn
Обов’язкові платіжні термінали запровадять пізніше — Мінекономіки

30.12.2025 10:10
Микола Деркач

Уряд відтермінував строки обов’язкового використання платіжних терміналів для підприємців

Обов’язкові платіжні термінали запровадять пізніше — Мінекономіки

Фото: me.gov.ua

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що 29 грудня Уряд ухвалив постанову, якою відтерміновано строки обов’язкового використання POS-терміналів, мобільних додатків та QR-кодів для здійснення безготівкових розрахунків зі споживачами. Обов’язковим використання платіжних терміналів стане через три місяці з дня припинення чи скасування воєнного стану.

«Це рішення — про підтримку малого бізнесу в умовах воєнного стану. Відтермінування дає ФОПам 1-ї групи час підготуватися до безготівкових розрахунків і приймати оплату за товари чи послуги на всіх торговельних майданчиках», – зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Циборт.

Читайте також: Скільки грошей накопичилось на рахунках українців

Відтермінування також допоможе підприємцям, які мають мінімальні обсяги діяльності, обмежений перелік дозволених видів господарювання та без права найму працівників уникнути додаткового фінансового та адміністративного навантаження у період воєнного стану.

Зокрема, після введення обов’язкового використання платіжних терміналів для підприємців малий бізнес матиме можливість обирати зручний спосіб безготівкових розрахунків: POS-термінали, мобільні додатки, QR-коди.

Нагадаємо, що з 26 лютого 2026 року в Україні застосовуватиметься оновлений порядок надсилання податкових повідомлень-рішень (ППР).

Відповідні зміни затверджені наказом Міністерства фінансів України від 09.10.2025 № 513, яким внесено зміни до Порядку надсилання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків.

