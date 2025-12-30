Обов’язкові платіжні термінали запровадять пізніше — Мінекономіки

Уряд відтермінував строки обов’язкового використання платіжних терміналів для підприємців

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що 29 грудня Уряд ухвалив постанову, якою відтерміновано строки обов’язкового використання POS-терміналів, мобільних додатків та QR-кодів для здійснення безготівкових розрахунків зі споживачами. Обов’язковим використання платіжних терміналів стане через три місяці з дня припинення чи скасування воєнного стану.

«Це рішення — про підтримку малого бізнесу в умовах воєнного стану. Відтермінування дає ФОПам 1-ї групи час підготуватися до безготівкових розрахунків і приймати оплату за товари чи послуги на всіх торговельних майданчиках», – зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Циборт.

Відтермінування також допоможе підприємцям, які мають мінімальні обсяги діяльності, обмежений перелік дозволених видів господарювання та без права найму працівників уникнути додаткового фінансового та адміністративного навантаження у період воєнного стану.

Зокрема, після введення обов’язкового використання платіжних терміналів для підприємців малий бізнес матиме можливість обирати зручний спосіб безготівкових розрахунків: POS-термінали, мобільні додатки, QR-коди.

Нагадаємо, що з 26 лютого 2026 року в Україні застосовуватиметься оновлений порядок надсилання податкових повідомлень-рішень (ППР).

Відповідні зміни затверджені наказом Міністерства фінансів України від 09.10.2025 № 513, яким внесено зміни до Порядку надсилання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків.

