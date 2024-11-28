ПриватБанк оновлює POS-термінали: що зміниться

Державний банк ПриватБанк оголосив, що оновлює POS-термінали для підтримки бізнесу в умовах енергетичних викликів та цифрової трансформації

Про це ПриватБанк повідомив у своєму Telegram-каналі.

ПриватБанк активно модернізує мережу POS-терміналів, пропонуючи бізнесу інноваційні рішення для роботи в умовах енергетичних викликів і переходу на цифрові сервіси. Нові моделі терміналів можуть працювати автономно до 12 годин, забезпечуючи безперебійність бізнес-процесів навіть за відсутності електропостачання. Це стає особливо важливим у період можливих відключень електроенергії.

Як зазначив Сергій Макаренко, керівник напряму торгового еквайрингу ПриватБанку, у найближчі місяці банк планує оснастити сучасними терміналами нових клієнтів еквайрингових послуг, а також замінити частину застарілих пристроїв.

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Оновлене обладнання відповідає найвищим стандартам міжнародних платіжних систем та відкриває бізнесу доступ до інноваційних можливостей. Зокрема, термінали можна використовувати як касовий апарат завдяки інтеграції з додатком ПРРО «КАСА». Це допомагає підприємцям спрощувати роботу та переходити на цифрові формати обліку.

ПриватБанк залишається лідером у сфері еквайрингу в Україні, обслуговуючи 201,2 тисячі бізнес-клієнтів, які використовують понад 300 тисяч активних POS-терміналів. Також банк активно підтримує інші інноваційні формати: 26,7 тисяч клієнтів працюють із застосунком «Термінал» для смартфонів, а ще 12,9 тисяч користуються онлайн-еквайрингом LiqPay.

Нагадаємо, що ПриватБанк впровадив безконтактне додавання карток до Apple Pay. Українці, що користуються цифровим гаманцем Apple Pay, тепер зможуть додавати картки ПриватБанку без ручного введення реквізитів картки.

Раніше ми писали, що ПриватБанк запустив онлайн кредитування для бізнесу. ПриватБанк відкрив корпоративним клієнтам та підприємцям можливість отримати кредити на розвиток бізнесу виключно в цифровому форматі через «Приват24 для бізнесу».

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