close-btn
PaySpaceMagazine

ПриватБанк оновлює POS-термінали: що зміниться

28.11.2024 10:20
Ольга Деркач
Читати росiйською

Державний банк ПриватБанк оголосив, що оновлює POS-термінали для підтримки бізнесу в умовах енергетичних викликів та цифрової трансформації

ПриватБанк оновлює POS-термінали: що зміниться

ПриватБанк оновлює POS-термінали: що зміниться Фото: t.me/PrivatBank_insider

Про це ПриватБанк повідомив у своєму Telegram-каналі.

ПриватБанк активно модернізує мережу POS-терміналів, пропонуючи бізнесу інноваційні рішення для роботи в умовах енергетичних викликів і переходу на цифрові сервіси. Нові моделі терміналів можуть працювати автономно до 12 годин, забезпечуючи безперебійність бізнес-процесів навіть за відсутності електропостачання. Це стає особливо важливим у період можливих відключень електроенергії.

Як зазначив Сергій Макаренко, керівник напряму торгового еквайрингу ПриватБанку, у найближчі місяці банк планує оснастити сучасними терміналами нових клієнтів еквайрингових послуг, а також замінити частину застарілих пристроїв.

Цікаве по темі: ПриватБанк запустив SWIFT-перекази з Польщі без комісії та з кешбеком

Оновлене обладнання відповідає найвищим стандартам міжнародних платіжних систем та відкриває бізнесу доступ до інноваційних можливостей. Зокрема, термінали можна використовувати як касовий апарат завдяки інтеграції з додатком ПРРО «КАСА». Це допомагає підприємцям спрощувати роботу та переходити на цифрові формати обліку.

ПриватБанк залишається лідером у сфері еквайрингу в Україні, обслуговуючи 201,2 тисячі бізнес-клієнтів, які використовують понад 300 тисяч активних POS-терміналів. Також банк активно підтримує інші інноваційні формати: 26,7 тисяч клієнтів працюють із застосунком «Термінал» для смартфонів, а ще 12,9 тисяч користуються онлайн-еквайрингом LiqPay.

Нагадаємо, що ПриватБанк впровадив безконтактне додавання карток до Apple Pay. Українці, що користуються цифровим гаманцем Apple Pay, тепер зможуть додавати картки ПриватБанку без ручного введення реквізитів картки.

Раніше ми писали, що ПриватБанк запустив онлайн кредитування для бізнесу. ПриватБанк відкрив корпоративним клієнтам та підприємцям можливість отримати кредити на розвиток бізнесу виключно в цифровому форматі через «Приват24 для бізнесу».

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

ПриватБанк додав еквайринг у мобільний застосунок для бізнесу

Що найбільше купують українці через термінали ПриватБанку та monobank

На що найчастіше витрачають «Національний кешбек» клієнти ПриватБанку

Рубрики: POS-терміналиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПриватБанкБізнес
google news
Новини по темі
ПриватБанк запустив SWIFT-перекази з Польщі без комісії та з кешбеком 25.11.2024

ПриватБанк запустив SWIFT-перекази з Польщі без комісії та з кешбеком
ПриватБанк впровадив безконтактне додавання карток до Apple Pay 21.11.2024

ПриватБанк впровадив безконтактне додавання карток до Apple Pay
ПриватБанк запустив онлайн кредитування для бізнесу 20.11.2024

ПриватБанк запустив онлайн кредитування для бізнесу
ПриватБанк додав еквайринг у мобільний застосунок для бізнесу 18.11.2024

ПриватБанк додав еквайринг у мобільний застосунок для бізнесу
ПриватБанк тимчасово збільшить кешбеки та знижки «Зеленої п’ятниці» 14.11.2024

ПриватБанк тимчасово збільшить кешбеки та знижки «Зеленої п’ятниці»
На що найчастіше витрачають «Національний кешбек» клієнти ПриватБанку 11.11.2024

На що найчастіше витрачають «Національний кешбек» клієнти ПриватБанку
Вибір редакції
Всі
Українські стартапи на Web Summit 2024: репортаж з місця події та коментарі учасників
ТОП статей 26.11.2024

Українські стартапи на Web Summit 2024: репортаж з місця події та коментарі учасників

 PaySpace Magazine Awards 2024: останній день прийому заявок
ТОП статей 26.11.2024

PaySpace Magazine Awards 2024: останній день прийому заявок
Останні новини
Сьогодні  10:20

ПриватБанк оновлює POS-термінали: що зміниться

 Сьогодні  9:40

Україна долучилась до Європейського альянсу стартапів націй

 27.11.2024  20:00

Mastercard Foundation виходить на ринок вторинних приватних інвестицій

 27.11.2024  19:30

Glovo перетворить свій застосунок на соціальну мережу

 27.11.2024  18:30

В Україні запустять нову цифрову платформу

 27.11.2024  18:00

Ощадбанк оголосив про нові кредити для бізнесу на енергостійкість

 27.11.2024  17:30

Viber запустив нові функції для бізнесу

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber