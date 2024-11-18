ПриватБанк додав еквайринг у мобільний застосунок для бізнесу

Державний банк ПриватБанк розширив функціонал свого мобільного застосунку Приват24 для бізнесу, додавши можливість керувати послугами еквайрингу зі смартфона

Тепер бізнес-клієнти можуть створювати нові точки продажу, замовляти POS-термінали та контролювати підключення послуг без відвідування банку. Про це ПриватБанк повідомив у своєму Telegram.

Користуватися новою функцією легко. У мобільному застосунку потрібно:

перейти до розділу «Послуги»;

обрати «Еквайринг» у списку доступних послуг;

натиснути «Додати торгову точку», заповнити необхідну інформацію та надіслати заявку до банку.

Процес детально показано у відео-інструкції:

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Новий функціонал створений для спрощення процесів бізнесу та заощадження часу підприємців. Для ще більшого комфорту користувачі можуть додати ярлик «Еквайринг» на головний екран застосунку. Це забезпечує миттєвий доступ до всіх необхідних функцій.

Нагадаємо, що ПриватБанк тимчасово скасував комісії для бізнесу за платежі через «Термінал». Державний ПриватБанк оголосив, що не братиме комісії за платежі з бізнесу, починаючи з 6 листопада і до кінця грудня 2024-го. Це стосується підприємців, які під’єднають для прийому оплат за товари чи послуги застосунок «Термінал», що дозволяє використовувати власний Android смартфон чи iPhone як POS-термінал з вбудованим РРО.

Раніше ми писали, на що найчастіше витрачають «Національний кешбек» клієнти ПриватБанку. Майже половина — 45,1% клієнтів ПриватБанку, які отримали від держави кешбек за купівлю товарів українських виробників, витрачають кошти з карток «Національний кешбек» на поповнення рахунків мобільних операторів.

Крім того, ПриватБанк спростив відкриття рахунків онлайн для ФОП. ПриватБанк запустив нову програму обслуговування для підприємців. Вона пропонує швидке відкриття рахунків онлайн, спеціальний тариф обслуговування та подарунки новим клієнтам.

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