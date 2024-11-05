close-btn
PaySpaceMagazine

ПриватБанк спростив відкриття рахунків онлайн для ФОП

05.11.2024 12:20
Ольга Деркач
Читати росiйською

ПриватБанк запустив нову програму обслуговування для підприємців. Вона пропонує швидке відкриття рахунків онлайн, спеціальний тариф обслуговування та подарунки новим клієнтам

ПриватБанк спростив відкриття рахунків онлайн для ФОП

ПриватБанк спростив відкриття рахунків онлайн для ФОП Фото: t.me/PrivatBank_insider

Про це ПриватБанк повідомив у Telegram.

«Українські підприємці можуть відкрити банківський рахунок в ПриватБанку за спрощеною онлайн процедурою без відвідування відділень та користуватися послугами банку на спеціальних умовах пакету послуг «Бізнес старт»», — йдеться в повідомленні.

Як повідомив член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв, відкрити новий рахунок ФОП в ПриватБанку можна на сайті банку, через Приват24 або сервіс є-Підприємець в Дії — для цього треба пройти 4 простих кроки, що займатиме не більше 5 хвилин.

«Стартувати власний бізнес з ПриватБанком тепер швидше і простіше, жодних паперів та бюрократії, 4 простих кроків анкети та вже за 5 хвилин ви маєте власний бізнес рахунок у банку, — сказав Заіграєв. — Рахунок в ПриватБанку відкриває доступ до найбільш просунутих в Україні банківських та допоміжних сервісів, які доступні через «Приват24 для бізнесу» з комп’ютера чи смартфону та допоможуть вести і розвивати бізнес».

Цікаве по темі: Мікаель Бьоркнерт: що відомо про нового СЕО Приват Банку

Програма пропонує низку вигідних умов. Зокрема, вона передбачає швидке і безкоштовне відкриття рахунку, а також спеціальний тариф «Бізнес старт». За цим тарифом перші три місяці не буде нараховуватись плата за розрахунково-касове обслуговування. Крім того, тільки для клієнтів ПриватБанку діє подовжена валютна торговельна сесія, яка дозволяє зараховувати іноземну валюту день у день без комісії.

Для нових клієнтів, які відкриють рахунок ФОП через сервіс е-Підприємець на порталі Дія та оформлять картку Mastercard, з 1 листопада 2024 року до 28 лютого 2025 року проходитиме акція від ПриватБанку та Mastercard. Головний приз — сертифікат на 100 000 грн для оновлення офісної техніки. Також щомісяця перші 300 клієнтів отримають бонус у вигляді поповнення мобільного рахунку на 500 грн.

За даними ПриватБанку, щомісяця нові рахунки у банку відкривають майже 20 тисяч ФОПів, при цьому кожний третій новий рахунок підприємця відкривається виключно онлайн через сайт банк. За дослідженнями компанії CBR, 45% юридичних осіб та 61% підприємців називають ПриватБанк основним банком для свого бізнесу.

Нагадаємо, що ПриватБанк запустив кешбеки за перекази через RemitBee. З початку листопада 2024 року до кінця квітня 2025-го українці зможуть отримати кешбек від 100 до 1000 грн за перекази з Канади через систему PrivatMoney та канадську фінтех компанію RemitBee.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

ПриватБанк дозволив купувати ОВДП від 1000 грн

Агентство Fitch підвищило рейтинг ПриватБанку

ПриватБанк дозволив знімати готівку на касі за кордоном

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПриватБанкБізнес
google news
Новини по темі
Мікаель Бьоркнерт: що відомо про нового СЕО Приват Банку 04.11.2024

Мікаель Бьоркнерт: що відомо про нового СЕО Приват Банку
ПриватБанк запустив кешбеки за перекази через RemitBee 04.11.2024

ПриватБанк запустив кешбеки за перекази через RemitBee
ПриватБанк дозволив купувати ОВДП від 1000 грн 01.11.2024

ПриватБанк дозволив купувати ОВДП від 1000 грн
Агентство Fitch підвищило рейтинг ПриватБанку 29.10.2024

Агентство Fitch підвищило рейтинг ПриватБанку
НБУ оштрафував ПриватБанк та ще один об’єкт оверсайту 25.10.2024

НБУ оштрафував ПриватБанк та ще один об’єкт оверсайту
У Приват24 можна відкрити бізнес-рахунок для ФОП 24.10.2024

У Приват24 можна відкрити бізнес-рахунок для ФОП
Вибір редакції
Всі
Що таке майнінг на смартфоні та чи можна на ньому сьогодні заробити
ТОП статей 05.11.2024

Що таке майнінг на смартфоні та чи можна на ньому сьогодні заробити

 PaySpace Magazine Awards 2024: до завершення прийому заявок залишилося 5 днів
ТОП статей 05.11.2024

PaySpace Magazine Awards 2024: до завершення прийому заявок залишилося 5 днів
Останні новини
Сьогодні  20:20

2 біржі, що лідирують у зростанні біткоїн-резервів після краху FTX

 Сьогодні  19:40

Екскерівниця розробки Orion від Meta приєдналася до OpenAI

 Сьогодні  19:00

Що відбувалося з ETF Біткоїна та Ethereum в останній торговий день перед виборами в США

 Сьогодні  18:20

Binance та Чанпен Чжао подали спільну заяву до суду проти SEC

 Сьогодні  17:30

В одному з університетів України заборонили Telegram

 Сьогодні  16:40

Мінцифри додало 5 нових послуг в е-Підприємець

 Сьогодні  15:50

У monobank зʼявилася нова функція

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber