ПриватБанк спростив відкриття рахунків онлайн для ФОП

ПриватБанк запустив нову програму обслуговування для підприємців. Вона пропонує швидке відкриття рахунків онлайн, спеціальний тариф обслуговування та подарунки новим клієнтам

Про це ПриватБанк повідомив у Telegram.

«Українські підприємці можуть відкрити банківський рахунок в ПриватБанку за спрощеною онлайн процедурою без відвідування відділень та користуватися послугами банку на спеціальних умовах пакету послуг «Бізнес старт»», — йдеться в повідомленні.

Як повідомив член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв, відкрити новий рахунок ФОП в ПриватБанку можна на сайті банку, через Приват24 або сервіс є-Підприємець в Дії — для цього треба пройти 4 простих кроки, що займатиме не більше 5 хвилин.

«Стартувати власний бізнес з ПриватБанком тепер швидше і простіше, жодних паперів та бюрократії, 4 простих кроків анкети та вже за 5 хвилин ви маєте власний бізнес рахунок у банку, — сказав Заіграєв. — Рахунок в ПриватБанку відкриває доступ до найбільш просунутих в Україні банківських та допоміжних сервісів, які доступні через «Приват24 для бізнесу» з комп’ютера чи смартфону та допоможуть вести і розвивати бізнес».

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Програма пропонує низку вигідних умов. Зокрема, вона передбачає швидке і безкоштовне відкриття рахунку, а також спеціальний тариф «Бізнес старт». За цим тарифом перші три місяці не буде нараховуватись плата за розрахунково-касове обслуговування. Крім того, тільки для клієнтів ПриватБанку діє подовжена валютна торговельна сесія, яка дозволяє зараховувати іноземну валюту день у день без комісії.

Для нових клієнтів, які відкриють рахунок ФОП через сервіс е-Підприємець на порталі Дія та оформлять картку Mastercard, з 1 листопада 2024 року до 28 лютого 2025 року проходитиме акція від ПриватБанку та Mastercard. Головний приз — сертифікат на 100 000 грн для оновлення офісної техніки. Також щомісяця перші 300 клієнтів отримають бонус у вигляді поповнення мобільного рахунку на 500 грн.

За даними ПриватБанку, щомісяця нові рахунки у банку відкривають майже 20 тисяч ФОПів, при цьому кожний третій новий рахунок підприємця відкривається виключно онлайн через сайт банк. За дослідженнями компанії CBR, 45% юридичних осіб та 61% підприємців називають ПриватБанк основним банком для свого бізнесу.

Нагадаємо, що ПриватБанк запустив кешбеки за перекази через RemitBee. З початку листопада 2024 року до кінця квітня 2025-го українці зможуть отримати кешбек від 100 до 1000 грн за перекази з Канади через систему PrivatMoney та канадську фінтех компанію RemitBee.

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