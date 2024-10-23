close-btn
PaySpaceMagazine

ПриватБанк дозволив знімати готівку на касі за кордоном

23.10.2024 9:40
Дарія Шуть
Читати росiйською

Клієнти ПриватБанку відтепер мають можливість знімати готівку під час оплати карткою товарів та послуг не тільки в Україні, а і за кордоном

ПриватБанк дозволив знімати готівку на касі за кордоном

Фото: t.me/PrivatBank_insider

ПриватБанк у співпраці з платіжною системою Mastercard першим серед українських банків запустив послугу, що дозволяє клієнтам за кордоном знімати готівку без додаткових комісій іноземних банків-еквайєрів.

Член правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко зазначив, що покупка з видачею готівки стала дуже популярним в Україні сервісом. Він доступний у всіх провідних торгівельних мережах і їм охоче користуються більшість українців. І відтепер отримувати готівку на касі можна і в інших країнах.

Читайте також: ПриватБанк та Visa запустили кешбек і винагороди за деякі перекази

На сьогодні клієнти ПриватБанку найчастіше знімають готівку на касі у Німеччині в мережах Netto Marken-Discount, Dm-drogerie markt, Aldi, Norma, GLOBUS Markthalle. А також у Польщі — в Delikatesy Centrum, Biedronka, Orlen, Lewiatan, Zabka. Сервіс працює і в інших країнах ЄС, Великобританії та Австралії.

«Якщо ви розраховуєтеся за кордоном в торговій мережі карткою Mastercard від ПриватБанку, у разі необхідності отримати готівку можна прямо на касі, а не шукати банкомат», — кажуть у ПриватБанку.

Здійснюючи покупку в магазині, потрібно лише запитати у касира, чи доступна послуга у даній торговій точці.

Нагадаємо, ПриватБанк робить більш доступними для українців сучасні цифрові міжнародні перекази, зокрема для користувачів платіжної системи Visa.

До кінця 2024 року всі клієнти ПриватБанку, що перекажуть кошти з власних валютних карток Visa на закордонні картки Visa або навпаки зможуть отримати кешбеки від 250 до 2500 грн.

Також ми писали, що ПриватБанк влітку запустив міжнародну доставку своїх карток через поштового оператора Укрпошта. Поступово географія доставки розширювалась, і тепер додалось ще 8 нових країн, зокрема Бельгія, Болгарія, Кіпр, Казахстан, Ізраїль, Нідерланди, Норвегія та Швеція.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

ПриватБанк продав 245 заправок, які контролював Коломойський

ПриватБанк почав видавати платіжні картки ПРОСТІР

ЄБРР та ПриватБанк підписали угоду на 400 млн євро

Джерело: ПриватБанк

Рубрики: БанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПриватБанк
google news
Новини по темі
ПриватБанк та Visa запустили кешбек і винагороди за деякі перекази 21.10.2024

ПриватБанк та Visa запустили кешбек і винагороди за деякі перекази
ПриватБанк назвав ціну за найбільший ТЦ у Дніпрі: за скільки продає 21.10.2024

ПриватБанк назвав ціну за найбільший ТЦ у Дніпрі: за скільки продає
ПриватБанк запровадив кешбеки за міжнародні перекази між картками Visa 18.10.2024

ПриватБанк запровадив кешбеки за міжнародні перекази між картками Visa
ПриватБанк почав видавати платіжні картки ПРОСТІР 16.10.2024

ПриватБанк почав видавати платіжні картки ПРОСТІР
В Україні стартує безплатна Бізнес-школа для військових та їх сімей 15.10.2024

В Україні стартує безплатна Бізнес-школа для військових та їх сімей
Наглядова рада ПриватБанку обрала нового голову правління 09.10.2024

Наглядова рада ПриватБанку обрала нового голову правління
Вибір редакції
Всі
Головна FinTech-премія України PaySpace Magazine Awards 2024: розпочався прийом заявок
ТОП статей 22.10.2024

Головна FinTech-премія України PaySpace Magazine Awards 2024: розпочався прийом заявок

 Більше 66% криптоентузіастів обирають Trustee Plus, а їх доходи від аірдропів у 15 разів вищі за середню зарплату по Україні — дослідження
ТОП статей 18.10.2024

Більше 66% криптоентузіастів обирають Trustee Plus, а їх доходи від аірдропів у 15 разів вищі за середню зарплату по Україні — дослідження
Останні новини
Сьогодні  13:00

НБУ назвав терміни створення інклюзивних підрозділів для фінкомпаній

 Сьогодні  12:20

OpenAI та Microsoft інвестують $10 млн у ШІ для журналістики

 Сьогодні  11:40

НБУ перевірить фінансову грамотність українців

 Сьогодні  11:00

МВФ має питання до наглядових рад Sense Bank, Укренерго та Нафтогазу: що планується

 Сьогодні  10:20

В Україні зʼявиться нова компанія, яка продаватиме електроенергію

 Сьогодні  9:40

ПриватБанк дозволив знімати готівку на касі за кордоном

 22.10.2024  20:30

Стрімке зростання індексу S&P 500 добігло кінця — Goldman Sachs

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber