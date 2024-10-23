ПриватБанк дозволив знімати готівку на касі за кордоном

Клієнти ПриватБанку відтепер мають можливість знімати готівку під час оплати карткою товарів та послуг не тільки в Україні, а і за кордоном

ПриватБанк у співпраці з платіжною системою Mastercard першим серед українських банків запустив послугу, що дозволяє клієнтам за кордоном знімати готівку без додаткових комісій іноземних банків-еквайєрів.

Член правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко зазначив, що покупка з видачею готівки стала дуже популярним в Україні сервісом. Він доступний у всіх провідних торгівельних мережах і їм охоче користуються більшість українців. І відтепер отримувати готівку на касі можна і в інших країнах.

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На сьогодні клієнти ПриватБанку найчастіше знімають готівку на касі у Німеччині в мережах Netto Marken-Discount, Dm-drogerie markt, Aldi, Norma, GLOBUS Markthalle. А також у Польщі — в Delikatesy Centrum, Biedronka, Orlen, Lewiatan, Zabka. Сервіс працює і в інших країнах ЄС, Великобританії та Австралії.

«Якщо ви розраховуєтеся за кордоном в торговій мережі карткою Mastercard від ПриватБанку, у разі необхідності отримати готівку можна прямо на касі, а не шукати банкомат», — кажуть у ПриватБанку.

Здійснюючи покупку в магазині, потрібно лише запитати у касира, чи доступна послуга у даній торговій точці.

Нагадаємо, ПриватБанк робить більш доступними для українців сучасні цифрові міжнародні перекази, зокрема для користувачів платіжної системи Visa.

До кінця 2024 року всі клієнти ПриватБанку, що перекажуть кошти з власних валютних карток Visa на закордонні картки Visa або навпаки зможуть отримати кешбеки від 250 до 2500 грн.

Також ми писали, що ПриватБанк влітку запустив міжнародну доставку своїх карток через поштового оператора Укрпошта. Поступово географія доставки розширювалась, і тепер додалось ще 8 нових країн, зокрема Бельгія, Болгарія, Кіпр, Казахстан, Ізраїль, Нідерланди, Норвегія та Швеція.

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Джерело: ПриватБанк