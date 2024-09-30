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ПриватБанк продав 245 заправок, які контролював Коломойський

30.09.2024 11:40
Дарія Шуть
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ПриватБанк з 2020 року не міг розірвати договори про лізинг 245 АЗС з компаніями з групи «Приват» Ігоря Коломойського, і зробив це лише у 2023-му

ПриватБанк продав 245 заправок, які контролював Коломойський

Фото: freepik.com

Державний ПриватБанк провів електронний аукціон, під час якого реалізував 245 автозаправних станцій (АЗС) та 33 земельні ділянки. Про це свідчать дані на сайті OpenMarket держпідприємства «СЕТАМ» Міністерства юстиції України.

ПриватБанк виставив на продаж АЗС і земельні ділянки, розташовані у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградський, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях. Серед проданих АЗС були переважно колишні заправки ANP і Авіас групи «Приват» Ігоря Коломойського.

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Переможець, дані якого не розкриваються, запропонував за лот 695,9 млн грн, на 0,3% більше за стартову ціну. Загалом на торгах було два учасники. Ще семеро подавали заявки на участь, але не сплатили гарантійний внесок, тому їх відхилили.

Тепер переможець аукціону зобовʼязаний протягом 10 робочих днів подати до Антимонопольного комітету України спільну із ПриватБанком заяву про надання дозволу на концентрацію.

Довідково

ПриватБанк ще до націоналізації отримав у заставу на вимогу НБУ 120 нафтобаз і 248 АЗС. Протягом серпня-вересня 2016 року усі вони були передані менеджментом банку в фінансовий лізинг компаніям, пов’язаним з Ігорем Коломойським.

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Перші чотири місяці після націоналізації ПриватБанк отримував платежі за лізинговими договорами. Банку вдалося повернути контроль лише над частиною заправок. З 2020-го ПриватБанк не міг розірвати з компаніями з групи «Приват» договори про лізинг 245 АЗС.

За цей час структури «Привата» накопичили понад 10 млрд грн боргів, за даними держбанку. Суд дозволив ПриватБанку вилучити 245 підконтрольних Коломойському автозаправок тільки у листопаді 2023 року.

Нагадаємо, податки з українських автозаправних станцій (АЗС) зростають, але надто повільними темпами. У другому кварталі 2024 року 10 найбільших АЗС Україні сумарно сплатили 2,655 млрд грн податків з операційної діяльності (ПДВ, податок на прибуток, ПДФО та ЄСВ), що є рекордом за останні шість кварталів.

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Рубрики: БанкиКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПриватБанк
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