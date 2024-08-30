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У Приват24 з'явиться новий сервіс

30.08.2024 9:40
Дарія Шуть
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Клієнти ПриватБанку зможуть отримати консультацію у Приват24 жестовою мовою

У Приват24 з'явиться новий сервіс

Фото: freepik.com

ПриватБанк вже восени планує запустити новий сервіс у застосунку Приват24, в межах якого кваліфікований оператор контакт-центру надаватиме клієнтам консультацію українською жестовою мовою за допомогою відеодзвінка.

Зазначається, що новий функціонал розроблений та впроваджується в рамках Стратегії безбар’єрності. Її метою є створення простору рівних можливостей в отриманні фінансових продуктів та послуг для кожного клієнта ПриватБанку.

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Для реалізації проєкту впродовж трьох місяців дванадцять працівників контакт-центру ПриватБанку вивчають українську жестову мову під керівництвом професійних тренерів.

«Це дасть можливість нашим клієнтам, які використовують жестову мову для спілкування, вільно комунікувати з банком та отримувати необхідну допомогу, консультації та послуги», — повідомили у ПриватБанку.

Нагадаємо, ПриватБанк запустить оновлений мобільний банкомат у віддалених регіонах Чернігівської області наприкінці серпня. Новий комплекс здатен забезпечити до 24 години автономної роботи навіть у найвіддаленіших населених пунктах.

Окрім видачі готівки, ресайкл-модель банкомату дозволяє отримувати майже всі доступні банківські послуги — від платежів та переказів до оформлення депозитів, погашення кредитів, страхування тощо.

Раніше ми писали, що ПриватБанк запустив новий сервіс для українських підприємців, що працюють у сфері громадського харчування.

Відтепер приймати безготівкові чайові від клієнтів можна й у застосунку Термінал, що допомагає бізнесу отримувати платежі картками та гаджетами зі звичайного смартфону.

Крім цього, ПриватБанк розробив новий функціонал сервісу «Оплата частинами» для збільшення продажів в інтернеті. Інтернет-торговці можуть надавати своїм покупцям унікальну можливість оплати покупок одночасно карткою та у «Оплату частинами» або «Миттєву розстрочку».

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Джерело: ПриватБанк

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПриват24
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