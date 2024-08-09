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ПриватБанк розширив сервіс «Оплата частинами»

09.08.2024 11:40
Ольга Деркач
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Державний ПриватБанк розробив новий функціонал сервісу «Оплата частинами» для збільшення продажів в інтернеті

ПриватБанк розширив сервіс «Оплата частинами»

ПриватБанк розширив сервіс «Оплата частинами» Фото: privatbank.ua

Про це повідомляє ПриватБанк у своєму Telegram-каналі.

Відтепер інтернет-торговці можуть надавати своїм покупцям унікальну можливість оплати покупок одночасно карткою та у «Оплату частинами» або «Миттєву розстрочку».

Для використання нового функціоналу торговцю необхідно активувати його в налаштуваннях особистого кабінету «Оплати частинами». Після цього клієнти магазину зможуть сплачувати вартість купівлі частково власними коштами з картки, а залишок оформити в «Оплату частинами» чи «Миттєву розстрочку».

Це допоможе не тільки залучити нових клієнтів через можливість «Оплати частинами», але й утримати тих, кому недостатньо цієї опції.

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Такий сервіс доступний для продавців в інтернет-магазинах, соціальних мережах та на торгових майданчиках, і вже використовують понад 160 партнерів «Оплати частинами». Клієнти можуть продавати техніку, одяг, меблі, товари для дому, а також навчання, курси та інші продукти.

Нагадаємо, що ПриватБанк продасть права вимоги за портфелем кредитів на 1,6 млрд грн. Портфель на продаж включає понад 155 тисяч споживчих кредитів, наданих фізичним особам без забезпечення, які були визнані безнадійними та списані шляхом сформованих резервів. З портфеля для продажу виключені кредити, за якими боржниками є військовослужбовці, мобілізовані.

Раніше ми писали, що ПриватБанк та Payoneer запустили програму кешбеків. Починаючи з серпня, чинні та нові користувачі акаунтів Payoneer зможуть отримати від ПриватБанку кешбеки від 500 до 2000 грн. Така функція буде доступна в разі переказу коштів з Payoneer на картку фізичної особи або валютний рахунок ФОП на суму від $500 (в еквіваленті) через сервіс Payoneer в Приват24.

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Рубрики: БанкиГрошіКредитуванняНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПриватБанк
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