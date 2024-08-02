ПриватБанк запустив сервіси для ведення бізнесу в соцмережах

Українські підприємці можуть у кілька кліків продавати товари в соцмережах через «Інвойс» ПриватБанку

Нові сервіси ПриватБанку підійдуть бізнесу, який продає свої товари чи послуги через соцмережі, зокрема Instagram. Підприємці можуть швидко приймати оплати картками через «Інвойс LiqPay» або «Інвойс в Оплату частинами».

Для налаштування сервісів потрібно лише зареєструватись у кілька кроків. Виставляти рахунки клієнтам для оплати можна через онлайн через смартфон або вебсторінку, а на оплату частинами — через вебсторінку чи Telegram-бота.

«Підприємці, які хочуть продавати товари та послуги через соцмережі, але не мають можливості інтегрувати API інтернет еквайрингу, все частіше користуються простим та доступним сервісом ПриватБанку для швидкої та безпечної оплати», — зазначає керівник напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку Сергій Макаренко.

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За його словами, з «інвойсом» можна за 10 секунд виставити рахунок, далі отримати оплату карткою або в «Оплату частинами», та одразу витрачати кошти для нових закупок.

Сервіс дозволяє онлайн слідкувати за статусом замовлення, формувати повернення та налаштовувати онлайн відшкодування.

Щоб виставити покупцеві рахунок з «Оплатою частинами» чи «Миттєву розстрочку», треба зайти на вебсторінку сервісу «Інвойс в Оплату частинами», авторизуватися, створити рахунок та відправити його на телефон клієнта в його Приват24. Для оплати рахунку покупцеві залишається тільки підтвердити оплату в кредит, натиснувши одну кнопку.

Нагадаємо, за підсумками першого півріччя 2024-го чистий прибуток ПриватБанку сягнув 30,6 млрд грн. Це на 3% більше, ніж за аналогічний період торік. Водночас загальний фінансовий результат банку становить 40,7 млрд грн — на 11% більше, ніж за шість місяців 2023 року.

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Джерело: ПриватБанк