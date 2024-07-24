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Скільки заробив ПриватБанк за пів року: названо суму

24.07.2024 17:30
Дарія Шуть
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Державний ПриватБанк дещо збільшив прибуток з початку року порівняно з минулим, при цьому наростив рекордні обсяги кредитного портфеля

ПриватБанк

Фото: unsplash.com

За підсумками першого півріччя 2024-го чистий прибуток ПриватБанку сягнув 30,6 млрд грн. Це на 3% більше, ніж за аналогічний період торік. Водночас загальний фінансовий результат банку становить 40,7 млрд грн — на 11% більше, ніж за шість місяців 2023 року.

З початку поточного року кошти клієнтів ПриватБанку на гривневих рахунках зросли на 8% — більш ніж на 30 млрд грн. При цьому частка строкових депозитів залишається стабільною, попри тренд зниження процентних ставок за депозитами. Порівняно з першим півріччям минулого року кошти клієнтів на гривневих рахунках зросли майже на 70 млрд грн (20%).

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Загальний обсяг кредитного портфеля нетто за цей період перевищив 102 млрд грн, що стало абсолютним рекордом в історії банку та на ринку України. Загалом кредитні портфелі ПриватБанку для бізнесу та населення у порівнянні з підсумками першого півріччя 2023-го зросли на 26,2 млрд грн (34%).

Результати роботи ПриватБанку в першому півріччі 2024-го

Результати роботи ПриватБанку в першому півріччі 2024-го. Фото: t.me/PrivatBank_insider

Зазначається, що висока якість кредитного портфеля обумовлює майже нульові витрати на формування додаткових резервів на покриття кредитних ризиків. Операційні витрати за підсумками 6 місяців 2024 року збільшились лише на 2% порівняно із 6 місяцями минулого року, що є значно нижче інфляції.

На благодійність у першому півріччі ПриватБанк перерахував 90,6 млн грн, які були направлені на програми зміцнення обороноздатності країни, допомогу шпиталям та медзакладам, соціальні проєкти, допомогу працівникам, а також будівництво укриттів у Харківській області.

Нагадаємо, ПриватБанк очолив список найприбутковіших банків Східної та Центральної Європи за рівнем рентабельності активів (ROA) у щорічному ранкінгу Top 1000 World Banks 2024.

Найбільший український державний банк зайняв перше місце в рейтингу топ-5 банків регіону за рівнем рентабельності активів із показником 5,57% за підсумками 2023 року.

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Джерело: ПриватБанк

Рубрики: ГрошіКредитуванняНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПриватБанк
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