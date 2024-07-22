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ПриватБанк та Аврора запустили спільний кешбек

22.07.2024 16:20
Дарія Шуть
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Ритейлер Аврора запартнерився з програмою ПриватБанку — для українців запустили спеціальний кешбек

ПриватБанк та Аврора запустили спільний кешбек

Фото: freepik.com

Велика українська мережа повсякденних товарів «Аврора Мультимаркет» та державний ПриватБанк домовилися про партнерство в рамках програми персональних знижок і кешбеків банку «Привіт».

Завдяки цьому клієнти ПриватБанку зможуть отримати гарантований кешбек 5% при оплаті покупок картками Mastercard в магазинах «Аврора» по всій Україні (за винятком територій, що визнані тимчасово окупованими).

Щоб отримати кешбек, потрібно активувати пропозицію в програмі «Привіт» та оплачувати карткою Mastercard від ПриватБанку будь-які покупки в магазинах без обмежень категорій та вартості товарів.

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«Програма розповсюджується на фізичні оплати в магазинах мережі «Аврора Мультимаркет», онлайн-оплати не беруть участі в кешбеку. Пропозиція скоро з’явиться в програмі Привіт, ви отримаєте повідомлення в Приват24, обов’язково дочекайтесь та активуйте», — зазначили в банку.

Кількість пропозицій, які можна одночасно активувати за програмою «Привіт» не обмежена. Перелік доступних покупок від постійних та нових партнерів програми оновлюються щодня.

Нагадаємо, ПриватБанк очолив список найприбутковіших банків Східної та Центральної Європи за рівнем рентабельності активів (ROA) у щорічному ранкінгу Top 1000 World Banks 2024.

Найбільший український державний банк зайняв перше місце в рейтингу топ-5 банків регіону за рівнем рентабельності активів із показником 5,57% за підсумками 2023 року.

Також ми писали, що ПриватБанк хоче продати права вимог на карткові кредити на 4,8 млрд грн. У рамках політики Уряду та Національного банку України (НБУ) щодо зменшення проблемної заборгованості державних банків, ПриватБанк планує до кінця 2024 року продати права вимоги на портфель карткових кредитів з загальною заборгованістю 4,8 млрд грн.

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Джерело: ПриватБанк

Рубрики: E-commerceГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПриватБанк
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