ПриватБанк визнали найефективнішим банком Європи

Провідне фінансове видання The Banker визнало ПриватБанк найбільш ефективним банком Центральної та Східної Європи

ПриватБанк очолив список найприбутковіших банків Східної та Центральної Європи за рівнем рентабельності активів (ROA) у щорічному ранкінгу Top 1000 World Banks 2024.

Найбільший український державний банк зайняв перше місце в рейтингу топ-5 банків регіону за рівнем рентабельності активів із показником 5,57% за підсумками 2023 року. Це свідчить про високу ефективність роботи банку на ринку, зумовлену зростанням доходу від процентних ставок, збільшенням комісійних доходів та оптимізацією витрат.

Згідно з публічним звітом ПриватБанку, у 2023 році банк отримав рекордний прибуток до оподаткування в розмірі 72,8 млрд грн, що більше ніж вдвічі перевищує результат 2022 року. Банк також перерахував державі 80% чистого прибутку за 2023 рік у вигляді дивідендів, а податок на прибуток за цей рік становив 50%.

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За даними The Banker, загальний прибуток світових банків до оподаткування в 2023 році склав 1,53 трильйона доларів США, що в середньому на 14% більше, ніж у попередньому році.

Нагадаємо, що ПриватБанк відкрив кредитну лінію агропромхолдингу Астарта. Залучені від кредитної лінії кошти компанія витратить на розширення виробництв та збільшення власного експортного потенціалу. Серед планів агропромхолдингу — рефінансування інвестицій у модернізацію цукрового виробництва, розвиток тваринництва та рослинництва, зокрема і придбання високотехнологічного обладнання, сільгосптехніки та автотранспорту.

Раніше ми писали, що ПриватБанк хоче продати права вимог на карткові кредити на 4,8 млрд грн. У рамках політики Уряду та Національного банку України (НБУ) щодо зменшення проблемної заборгованості державних банків, ПриватБанк планує до кінця 2024 року продати права вимоги на портфель карткових кредитів з загальною заборгованістю 4,8 млрд грн.

Також ми писали, що ПриватБанк профінансує український бізнес на 200 млрд грн. На сьогодні ПриватБанк готовий запропонувати ліміти фінансування для бізнесу (в першу чергу малого та середнього) загальною сумою в понад 200 млрд грн.

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За матеріалами: ПриватБанк.