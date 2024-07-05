ПриватБанк відкрив кредитну лінію агропромхолдингу Астарта

Український агропромхолдинг Астарта отримав кредитну підтримку від державного ПриватБанку

Астарта та ПриватБанк уклали інвестиційну кредитну угоду із загальним лімітом в $10 млн, повідомили в пресслужбі банку. Термін кредитування встановлено на рівні 5 років.

Залучені від кредитної лінії кошти компанія витратить на розширення виробництв та збільшення власного експортного потенціалу. Серед планів агропромхолдингу — рефінансування інвестицій у модернізацію цукрового виробництва, розвиток тваринництва та рослинництва, зокрема і придбання високотехнологічного обладнання, сільгосптехніки та автотранспорту.

«Це перша угода Астарти з ПриватБанком. Нею ми розпочали наше довгострокове партнерство з одним з найбільших в Україні державним банком. Така співпраця є важливою і особливо цінною, адже саме державні банки першими почали надавати довгострокове фінансування українському агробізнесу під час повномасштабної війни», — зазначає Лілія Лиманська, фінансова директорка Астарти.

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Водночас Євген Заіграєв, член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ, запевнив, що фінансування агровиробництва є першочерговим пріоритетом для банку.

«Ми продовжуємо підтримку агробізнесу та сьогодні розширюємо фінансування провідних сучасних агропідприємств, таких як агрохолдинг «Астарта», що вражають динамікою розвитку та модернізації бізнесу і є ключовими виробниками агропродукції», — додає Заіграєв.

Нагадаємо, у рамках політики Уряду та Національного банку України (НБУ) щодо зменшення проблемної заборгованості державних банків, ПриватБанк планує до кінця 2024 року продати права вимоги на портфель карткових кредитів з загальною заборгованістю 4,8 млрд грн.

Також ми писали, що ПриватБанк профінансує український бізнес на 200 млрд грн. ПриватБанк зараз працює над покращенням фінансової інклюзії, щоб стати партнером для бізнесу — від сервісних компаній та дилерів, до провайдерів послуг, ритейлу та держави.

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