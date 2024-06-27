ПриватБанк профінансує український бізнес на 200 млрд грн

Державний ПриватБанк планує продовжувати підтримку підприємців в Україні та має для цього чіткі інструменти

На сьогодні ПриватБанк готовий запропонувати ліміти фінансування для бізнесу (в першу чергу малого та середнього) загальною сумою в понад 200 млрд грн.

Однак українські підприємці не поспішають брати кредити — із загального ліміту використовується лише близько 30 млрд грн, розповів член правління банку з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв.

ПриватБанк зараз працює над покращенням фінансової інклюзії, щоб стати партнером для бізнесу — від сервісних компаній та дилерів, до провайдерів послуг, ритейлу та держави.

«Ми працюємо над створенням «рішень» і розв’язанням задач та проблем клієнтів, а не для продажу своїх банківських продуктів», — стверджує Заіграєв.

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Також держбанк планує розвиватись як провайдер доступу бізнесу до міжнародних програм розвитку, підтримки, навчання тощо. Серед основних програм підтримки бізнесу — програми портфельних кредитних гарантій від ЄБРР та КМУ, гранти від ЄБРР, USAID, GIZ та КМУ.

Крім того, наразі ПриватБанк в стадії запуску навчальної програми для українців, які хочуть робити експорт і бізнес з Польщею.

Водночас Заіграєв зазначив, що фінклюзія для бізнесу — це не лише про кредити, а і про спрощення сервісів. Один з таких прикладів — розширення доступності безготівкових розрахунків із мобільним застосунком Термінал з функцією ПРРО (хмарної фіскалізаціі).

Завдяки цьому Україна стала 3 країною в Європі та 6 у світі, де можна приймати платежі через iPhone, а приймання платежів без POS-терміналу доступно на платформах iOS та Android.

Нагадаємо, ПриватБанк у Superhumans Centre представив можливості працевлаштування та отримання банківських послуг для ветеранів та людей з інвалідністю.

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