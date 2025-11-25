close-btn
ПриватБанк запустив нову послугу для бізнесу

25.11.2025 19:30
Ольга Деркач

ПриватБанк представив новий для українського ринку фінансовий інструмент для бізнес-клієнтів — «Миттєву розстрочку для бізнесу»

Фото: freepik.com

Про це ПриватБанк написав у своєму Telegram.

За словами члена правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євгена Заіграєва, цей продукт є адаптованою версією відомої послуги для фізичних осіб і дозволяє ФОП та іншим підприємцям здійснювати необхідні закупівлі з оплатою частинами. Йдеться про можливість швидко профінансувати придбання товарів або послуг, не відволікаючи обігові кошти.

Першим стратегічним партнером нового інструмента стала національна мережа торговельних центрів «Епіцентр К». Сервіс інтегрований у «Кабінет підприємця» на бізнес-сторінці «Епіцентру К», що спрощує процес оформлення покупок і підключення розстрочки без додаткових процедур.

«Запуск «Миттєвої розстрочки для бізнесу» є не лише знаковою інновацією для ринку, а й важливим кроком у підтримці українських підприємців під час війни. Наша мета — надати максимально гнучкі та вигідні фінансові інструменти для бізнесу, а партнерство з ключовим ритейлером, як «Епіцентр», дозволяє охопити широке коло клієнтів, — відзначив Євген Заіграєв. — Банк відкритий для співпраці з усіма компаніями, які продають товари чи надають послуги для бізнес клієнтів».

Цікаве по темі: ПриватБанк запустив купівлю та продаж ОВДП у мобільному застосунку Приват24

Сума кредитування для придбання товарів чи послуг становить від 20 тис до 500 тис грн. Клієнти ПриватБанку можуть перевірити доступний ліміт у вебверсії «Приват24 для бізнесу» в розділі «Кредити — Миттєва розстрочка для бізнесу».

Щоб придбати товар у розстрочку на сайті «Епіцентру», необхідно обрати відповідний тип оплати та додати товар у кошик. Під час оформлення покупки система автоматично перенаправляє користувача у «Приват24 для бізнесу» для підписання заяви про приєднання до умов послуги. Після ухвалення рішення банком кошти протягом кількох хвилин надходять постачальнику, а кредитний договір відображається у «Приват24 для бізнесу».

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПриватБанкБізнес
