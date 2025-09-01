close-btn
ПриватБанк назначив нового заступника голови правління з питань ризиків

01.09.2025 18:30
Ольга Деркач

За результатами відкритого конкурсу Наглядова рада ПриватБанку призначила Олексія Філіпова заступником голови правління з питань управління ризиками

ПриватБанк назначив нового заступника голови правління з питань ризиків

Його кандидатуру погодив Національний банк України (НБУ), зазначається у пресрелізі.

Олексій Філіпов — досвідчений фахівець у сфері управління ризиками з понад 20-річним досвідом роботи в банківському, консалтинговому, регуляторному секторах. До призначення на посаду у ПриватБанку Олексій був директором з управління ризиками у банку Кредит Дніпро.

Раніше обіймав керівну посаду в міжнародній мережі компаній KPMG, де відповідав за консультування у сфері управління фінансовими ризиками.

Крім того, перебував на керівних посадах в Credit Agricole Bank, Промінвестбанку та Національному банку України, де був долучений до розробки ключових регуляторних актів у сфері управління ризиками.

«Стратегічний підхід Олексія до управління ризиками, що базується на даних, у поєднанні зі стилем лідерства, орієнтованим на довіру та самостійність, відповідає цінностям та стратегічним прагненням ПриватБанку», — каже Нільс Мелнґайліс, голова Наглядової ради ПриватБанку.

Олексій має досвід впровадження складних систем управління ризиками. Він очолював великі міжнародні команди, які показали свою ефективність у підвищенні операційної ефективності фінансових установ.

«Для мене честь доєднатися до команди ПриватБанку й використати свій досвід для впровадження ефективних стратегій управління ризиками, які будуть засновані на даних, а також орієнтовані на розвиток компетенцій та заохочення ініціативи всередині команди. Я поділяю цінності банку, особливо орієнтацію на ринок і потреби клієнтів. Тому переконаний, що спільно ми зможемо досягти ще більших фінансових результатів, при цьому посиливши лояльність і довіру клієнтів», — каже Олексій Філіпов.

