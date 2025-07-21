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ПриватБанк та Аврора запускають біометричну оплату через FacePay

21.07.2025 18:10
Микола Деркач

Відтепер у всіх магазинах мережі, де встановлені Android POS-термінали — як на звичайних касах, так і на касах самообслуговування — доступна функція біометричної оплати за допомогою обличчя через FacePay від ПриватБанку

ПриватБанк та Аврора запускають біометричну оплату через FacePay

Фото: privatbank.ua

Про це повідомила пресслужба банку.

FacePay дозволяє оплачувати товари та послуги через розпізнавання обличчя, використовуючи біометричні дані. Це швидко, безпечно та дуже зручно — достатньо одного погляду в камеру терміналу — і покупку оплачено вашою посмішкою.

«Якщо вийшов з дому купити щось необхідне, та забув телефон — тепер це не проблема, ми разом з партнерами запустили біометричну технологію, що дозволяє купувати все необхідне в «Аврорі» без гаманця і навіть без смартфону, – зазначив керівник напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку Сергій Макаренко. – Спільний проєкт ПриватБанку та «Аврори» стане наймасовішим в Україні запуском біометричної оплати покупок в офлайн-ритейлі».

У пресслужбі пояснили, що для розрахунку через FacePay не потрібен гаманець, телефон або банківська картка — лише подивитись у камеру терміналу. Це безпечно, бо система розпізнає обличчя та додатково вимагає введення PIN-коду, що захищає від несанкціонованих транзакцій.

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«Команда «Аврори» впроваджує сучасний підхід до комфорту та сервісу для наших клієнтів. FacePay — ще один крок до розумного магазину. Ми розуміємо, що час — це найцінніше, тому впроваджуємо нові сервіси, які роблять шопінг для наших покупців ще швидшим, і тепер процес оплати став максимально спрощений і комфортний», — коментує Віталій Колісник, Fintech manager мережі «Аврора».

Для використання сервісу «оплати обличчям» необхідно підключити FacePay у застосунку Приват24 за кілька кроків:

  • відкрити розділ «Профіль» у застосунку;
  • перейти до налаштувань;
  • обрати «Платіжні налаштування»;
  • встановити картку за замовчуванням;
  • активувати FacePay24;
  • зробити три фото обличчя, обрати картку для оплати та зберегти налаштування.

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Рубрики: FinTechНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПриватБанкТехнології
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