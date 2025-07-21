ПриватБанк та Аврора запускають біометричну оплату через FacePay

Відтепер у всіх магазинах мережі, де встановлені Android POS-термінали — як на звичайних касах, так і на касах самообслуговування — доступна функція біометричної оплати за допомогою обличчя через FacePay від ПриватБанку

Про це повідомила пресслужба банку.

FacePay дозволяє оплачувати товари та послуги через розпізнавання обличчя, використовуючи біометричні дані. Це швидко, безпечно та дуже зручно — достатньо одного погляду в камеру терміналу — і покупку оплачено вашою посмішкою.

«Якщо вийшов з дому купити щось необхідне, та забув телефон — тепер це не проблема, ми разом з партнерами запустили біометричну технологію, що дозволяє купувати все необхідне в «Аврорі» без гаманця і навіть без смартфону, – зазначив керівник напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку Сергій Макаренко. – Спільний проєкт ПриватБанку та «Аврори» стане наймасовішим в Україні запуском біометричної оплати покупок в офлайн-ритейлі».

У пресслужбі пояснили, що для розрахунку через FacePay не потрібен гаманець, телефон або банківська картка — лише подивитись у камеру терміналу. Це безпечно, бо система розпізнає обличчя та додатково вимагає введення PIN-коду, що захищає від несанкціонованих транзакцій.

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«Команда «Аврори» впроваджує сучасний підхід до комфорту та сервісу для наших клієнтів. FacePay — ще один крок до розумного магазину. Ми розуміємо, що час — це найцінніше, тому впроваджуємо нові сервіси, які роблять шопінг для наших покупців ще швидшим, і тепер процес оплати став максимально спрощений і комфортний», — коментує Віталій Колісник, Fintech manager мережі «Аврора».

Для використання сервісу «оплати обличчям» необхідно підключити FacePay у застосунку Приват24 за кілька кроків:

відкрити розділ «Профіль» у застосунку;

перейти до налаштувань;

обрати «Платіжні налаштування»;

встановити картку за замовчуванням;

активувати FacePay24;

зробити три фото обличчя, обрати картку для оплати та зберегти налаштування.

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