XRP різко зріс: капіталізація перевищила $132 млрд

Ринкова капіталізація XRP зросла більш ніж на $9,5 млрд за 24 години — з $123,13 млрд станом на 24 листопада до нинішніх $132,5 млрд. За той самий період ціна XRP піднялась на 7,05% — до $2,20, перевищивши середньоринкове зростання у 1,97%

Хоча тижнева динаміка залишається стриманою (+0,6%), короткостроковий стрибок свідчить про відновлений інституційний інтерес.

Запуск XRP-ETF

Зростання ціни безпосередньо збіглося зі стартом двох нових американських спотових XRP-ETF — GXRP від Grayscale та фонду Franklin Templeton, які залучили $164 млн чистих припливів у свій перший день торгів, 24 листопада.

Це стало їхнім другим за силою днем від початку роботи та розвиває попит, який раніше сформував XRPC ETF від Canary Capital і який наразі управляє активами на $306 млн. Експозиція через ETF, схоже, забезпечує підтримку ліквідності та виводить частину токенів з вільного обігу, блокуючи їх у кастодіальних активах, що потенційно може зменшувати тиск продажів у довгостроковій перспективі.

Графік ринкової капіталізації XRP демонструє різке прискорення зростання приблизно з опівдня, після чого розпочалась фаза консолідації з відносно стабільною оцінкою протягом ночі. Попри певне охолодження ближче до завершення торгової сесії, XRP зберіг більшу частину приросту. Добовий обсяг торгів зріс більш ніж на 51,5% — до $6,34 млрд, що свідчить про посилену активність як серед короткострокових трейдерів, так і серед інституційних учасників.

З технічної точки зору індикатори імпульсу перед ралі сигналізували про бичачий сценарій, зокрема золоту перетинку та дивергенцію RSI, які сприяли початковому прориву. Водночас ціна зіткнулася з опором вище $2,23, а пізнє охолодження ринку може бути пов’язане з фіксацією прибутку.

За даними, на які посилається аналітик Алі Мартінес, великі гаманці під час ралі вивели з обігу 180 млн XRP на $396 млн. Ці продажі були збалансовані посиленням роздрібної активності, про що свідчить 12% зростання соціального домінування XRP.

While $XRP jumped 17% in the last 72 hours, whales used the move to lock in profits, selling more than 180 million tokens. pic.twitter.com/t9aKQqTwQN — Ali (@ali_charts) November 25, 2025

Здатність утримувати рівні вище $2,20 залишається ключовою. Якщо актив не зможе закріпитися над цим порогом, це може спровокувати корекцію — з огляду на ознаки дивергенції MACD та підвищене співвідношення обсягу торгів до ринкової капіталізації (4,78%), яке часто спостерігається під час формування емоційних піків ринку.

