close-btn
PaySpaceMagazine

XRP різко зріс: капіталізація перевищила $132 млрд

25.11.2025 16:00
Ольга Деркач

Ринкова капіталізація XRP зросла більш ніж на $9,5 млрд за 24 години — з $123,13 млрд станом на 24 листопада до нинішніх $132,5 млрд. За той самий період ціна XRP піднялась на 7,05% — до $2,20, перевищивши середньоринкове зростання у 1,97%

XRP різко зріс: капіталізація перевищила $132 млрд

Фото: pexels.com

Хоча тижнева динаміка залишається стриманою (+0,6%), короткостроковий стрибок свідчить про відновлений інституційний інтерес.

Запуск XRP-ETF

Зростання ціни безпосередньо збіглося зі стартом двох нових американських спотових XRP-ETF — GXRP від Grayscale та фонду Franklin Templeton, які залучили $164 млн чистих припливів у свій перший день торгів, 24 листопада.

Це стало їхнім другим за силою днем від початку роботи та розвиває попит, який раніше сформував XRPC ETF від Canary Capital і який наразі управляє активами на $306 млн. Експозиція через ETF, схоже, забезпечує підтримку ліквідності та виводить частину токенів з вільного обігу, блокуючи їх у кастодіальних активах, що потенційно може зменшувати тиск продажів у довгостроковій перспективі.

Графік ринкової капіталізації XRP демонструє різке прискорення зростання приблизно з опівдня, після чого розпочалась фаза консолідації з відносно стабільною оцінкою протягом ночі. Попри певне охолодження ближче до завершення торгової сесії, XRP зберіг більшу частину приросту. Добовий обсяг торгів зріс більш ніж на 51,5% — до $6,34 млрд, що свідчить про посилену активність як серед короткострокових трейдерів, так і серед інституційних учасників.

Читайте також: Фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

З технічної точки зору індикатори імпульсу перед ралі сигналізували про бичачий сценарій, зокрема золоту перетинку та дивергенцію RSI, які сприяли початковому прориву. Водночас ціна зіткнулася з опором вище $2,23, а пізнє охолодження ринку може бути пов’язане з фіксацією прибутку.

За даними, на які посилається аналітик Алі Мартінес, великі гаманці під час ралі вивели з обігу 180 млн XRP на $396 млн. Ці продажі були збалансовані посиленням роздрібної активності, про що свідчить 12% зростання соціального домінування XRP.

Здатність утримувати рівні вище $2,20 залишається ключовою. Якщо актив не зможе закріпитися над цим порогом, це може спровокувати корекцію — з огляду на ознаки дивергенції MACD та підвищене співвідношення обсягу торгів до ринкової капіталізації (4,78%), яке часто спостерігається під час формування емоційних піків ринку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Кійосакі почав продавати Біткоїн: що відбувається

2 криптовалюти, які можуть досягти $100 млрд капіталізації до 2026 року

Mastercard і Polygon замінять адреси криптогаманців простими іменами

За матеріалами finbold.com.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
На Binance та Чанпена Чжао подали до суду: причина 25.11.2025

На Binance та Чанпена Чжао подали до суду: причина
Фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня 25.11.2025

Фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня
2 криптовалюти, які можуть досягти $100 млрд капіталізації до 2026 року 24.11.2025

2 криптовалюти, які можуть досягти $100 млрд капіталізації до 2026 року
Кійосакі почав продавати Біткоїн: що відбувається 23.11.2025

Кійосакі почав продавати Біткоїн: що відбувається
BlackRock продала 10 000 біткоїнів цього тижня 23.11.2025

BlackRock продала 10 000 біткоїнів цього тижня
Ціна Біткоїна впала до $82 тис, ліквідації наближаються до $2 млрд 21.11.2025

Ціна Біткоїна впала до $82 тис, ліквідації наближаються до $2 млрд
Вибір редакції
Всі
Книги про криптовалюту та трейдинг: сучасні тренди бізнесу
ТОП статей 21.11.2025

Книги про криптовалюту та трейдинг: сучасні тренди бізнесу

 Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
ТОП статей 06.11.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
Останні новини
Сьогодні  19:30

ПриватБанк запустив нову послугу для бізнесу

 Сьогодні  18:20

Президент підписав закон про швидкий мобільний інтернет для кожного українця

 Сьогодні  16:00

XRP різко зріс: капіталізація перевищила $132 млрд

 Сьогодні  14:50

На Binance та Чанпена Чжао подали до суду: причина

 Сьогодні  13:40

OpenAI додала нову функцію у ChatGPT

 Сьогодні  12:30

НБУ достроково відмінив застосовані до кредитної спілки обмеження

 Сьогодні  11:20

Фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.