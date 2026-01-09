Binance оприлюднила результати 2025 року: обсяг торгів, аірдропи, нові криптовалюти

Binance опублікувала підсумковий звіт State of the Blockchain 2025, у якому підбила результати року за ключовими напрямами: регуляторика, ліквідність, Web3-дискавері, інституційний попит, захист користувачів і повсякденне використання криптоактивів.

Компанія заявила, що наприкінці 2025 року стала першою глобальною криптобіржею, яка отримала повну авторизацію у межах регуляторної рамки ADGM (Abu Dhabi Global Market) під наглядом Financial Services Regulatory Authority (FSRA). Паралельно Binance повідомила про понад 300 млн зареєстрованих користувачів у світі.

У компанії пояснили, що ці два показники відображають зміну очікувань до ринку: криптоплатформи дедалі частіше оцінюють як фінансову інфраструктуру — за стандартами управління, стійкості та захисту клієнтів, а не лише за масштабом і ліквідністю.

Окремий блок звіту присвячено безпеці та комплаєнсу. Binance повідомила, що з 2023 року знизила оборот коштів, які можуть бути пов’язані з незаконною діяльністю, на 96%. За підсумками 2025 року біржа заявила, що її дії допомогли запобігти потенційним втратам від шахрайства та скамів на $6,69 млрд для 5,4 млн користувачів.

Також Binance повідомила про 71 000+ запитів від правоохоронців, підтримку конфіскації близько $131 млн, пов’язаних із незаконною діяльністю, і проведення 160+ навчальних сесій для правоохоронних органів.

У частині ринкової активності Binance зазначила, що у 2025 році обсяг торгів на платформі сягнув $34 трлн (за всіма продуктами), а спотовий обсяг перевищив $7,1 трлн. Середній денний обсяг торгів по всіх продуктах, за даними компанії, зріс на 18% р/р, а сумарний історичний обсяг торгів досяг $145 трлн. Біржа також розширила спотові ринки до 490 монет і 1 889 торгових пар, а у ф’ючерсах покриття зросло до 584 монет.

Ще один акцент звіту — зміна того, як користувачі знаходять і взаємодіють з новими Web3-проєктами. Binance повідомила, що Binance Alpha 2.0 у 2025 році перевищив $1 трлн торгового обсягу та залучив 17 млн користувачів. У межах 254 аірдропів платформа розподілила $782 млн винагород, водночас ризик-контролі заблокували 270 000 учасників, яких компанія назвала недобросовісними.

У сегменті інституційних клієнтів Binance заявила про зростання інституційного обсягу торгів на 21% р/р, а OTC-обсягу торгів фіатом — на 210%. Окремо у звіті згадали токенізовані фонди як інструмент, який може використовуватися як забезпечення в рамках інституційної collateral framework.

У блоці про «повсякденну крипту» компанія повідомила, що обсяги Fiat і P2P у 2025 році зросли на 38%, кількість користувачів Binance Pay — на 30% р/р, а мережа прийому розширилася до понад 20 млн мерчантів. Binance Earn, за даними біржі, виплатив користувачам $1,2 млрд винагород протягом року.

