Binance запустила безстрокові контракти на золото і срібло

Binance оголосила про запуск TradFi Perpetual Contracts — безстрокових ф’ючерсних контрактів на традиційні активи, які мають «закрити розрив» між класичними фінансами та цифровими активами. Першими інструментами в лінійці стали XAUUSDT (золото) та XAGUSDT (срібло): контракт на золото став доступним 5 січня 2026 року, а на срібло — 7 січня

Нові деривативи є USDT-маржинальними та розрахунковими, а їхня ціна відстежує рух базових TradFi-активів. Це означає, що трейдери отримують експозицію на золото й срібло без прямого володіння металами, використовуючи знайомий для крипторинку формат perpetual-контрактів без дати експірації.

У Binance наголошують, що такі інструменти підходять як для хеджування та диверсифікації, так і для спекулятивної торгівлі з використанням кредитного плеча.

Ключова відмінність продукту — торгівля 24/7, навіть коли базові активи мають визначені години торгів на традиційних біржах. Щоб забезпечити «справедливе та безперервне» ціноутворення в позаробочий час, Binance застосовує окрему модель ціни та ризик-менеджменту. Зокрема, Price Index агрегується з даних кількох постачальників і оновлюється щосекунди під час роботи ринку, а поза цими годинами фіксується на останньому значенні для стабільності. Mark Price також оновлюється щосекунди в торгові години, а в неробочий час використовує згладжену ф’ючерсну ціну.

Торгувати TradFi perpetual contracts можна на сайті Binance та в застосунку: на вебверсії потрібно перейти на Binance Futures і обрати вкладку [TradFi] під рядком пошуку символів, а в застосунку — зайти у [Futures], натиснути на символ і вибрати [TradFi] у верхньому меню.

Для контролю ризиків діють обмеження відхилення між Mark Price та Price Index: для товарних контрактів на кшталт XAUUSDT Binance вказує межу близько ±3%. Згладжування ціни в неробочий час розраховується через EWMA, що має зменшити ймовірність різких стрибків та примусових ліквідацій у періоди низької ліквідності. Як і для інших ф’ючерсів, біржа попереджає, що торгівля з плечем підвищує як потенційний прибуток, так і ризик втрат.

У компанії зазначають, що список TradFi perpetual contracts поступово розширюватиметься, водночас розрахунки за всіма такими контрактами здійснюються лише в USDT.

