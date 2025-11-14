close-btn
Binance відкрила демо-торгівлю для українських користувачів

14.11.2025 17:10
Микола Деркач

Binance оголосила про запуск платформи Demo Trading для інвесторів в Україні. Новий режим дає змогу користувачам — насамперед новачкам — тренуватися на спотовому ринку та ф’ючерсах, використовуючи віртуальні кошти

Платформа моделює реальні ринкові умови, але позбавлена ризику втрати грошей, тож підходить для відпрацювання базових навичок і глибшого розуміння поведінки крипторинків перед переходом до торгівлі з реальним активом

Фото: freepik.com

Фото: freepik.com

Binance Demo Trading працює як інтуїтивне віртуальне середовище, яке дозволяє без фінансового ризику протестувати повний спектр торгових інструментів біржі. У режимі доступні спотові операції, а також ф’ючерси USDⓈ-M та COIN-M в одному інтерфейсі.

Функціональність підходить не лише новим користувачам, а й досвідченим трейдерам, які хочуть перевірити нові підходи або протестувати окремі стратегії. Завдяки реалістичній симуляції з віртуальними активами користувач може краще опанувати типи ордерів, динаміку цін і принципи управління портфелем у контрольованому середовищі.

У демо-режимі доступний широкий перелік спотових і ф’ючерсних пар, а також інструменти, що віддзеркалюють ринкові рухи та книгу ордерів у реальному часі. Користувачі можуть аналізувати торгові пари на сторінці «Ринки» та стежити за своїм віртуальним портфелем у вкладці «Активи». Режим працює і на сайті Binance, і в мобільному застосунку, що дозволяє тренуватися у будь-який момент.

Щоб увійти до демо-середовища, достатньо авторизуватися у своєму акаунті Binance та натиснути «Почати демо-торгівлю». Нові користувачі можуть швидко створити акаунт і одразу отримати доступ до тренувального режиму. Інтерфейс у демо майже ідентичний реальному торговому середовищу, тому перехід до «лайв»-режиму не потребує адаптації. Коли трейдер буде готовий, достатньо натиснути «Повернутися до реальної торгівлі» у верхньому правому куті екрана.

Читайте також: Відкритий інтерес до Біткоїна на біржах впав до піврічного мінімуму

«В Україні ми спостерігаємо помітне зростання інтересу до криптовалют і їхнього використання. Водночас багатьом новим трейдерам складно орієнтуватися у складності та волатильності ринку цифрових активів. Демо-торгівля Binance закриває цю потребу: вона дає змогу вчитися, експериментувати й набиратися впевненості без ризику фінансових втрат. Ініціатива відображає нашу відданість фінансовій освіті та інклюзії, надаючи людям інструменти для безпечної й усвідомленої участі у цифровій економіці. Знижуючи бар’єри входу, ми допомагаємо сформувати більш поінформовану й стійку трейдерську спільноту в регіоні», — зазначив Кирило Хомяков, регіональний керівник Binance у Центральній та Східній Європі, Центральній Азії та Африці.

Для доступу до демо-торгівлі не потрібна верифікація особи або відкриття ф’ючерсного акаунта. Користувач може будь-коли скинути свій віртуальний баланс і розпочати тестування заново. Частина просунутих функцій реальної торгівлі у демо-режимі недоступна, що варто враховувати під час практики. Binance наголошує: результати, отримані у тренувальному середовищі, не гарантують аналогічної ефективності на реальному ринку, де на поведінку трейдера впливають ринкові умови та емоційні фактори. Демо створено винятково для навчання.

Застереження: платформа є симуляційним середовищем із використанням умовних токенів, що не мають грошової вартості, та призначена виключно для тестування. Активність у демо повністю відокремлена від реальних інвестицій, а деякі функції можуть відрізнятися від лайв-режиму. Докладні умови — у Demo Trading Terms of Use.

За матеріалами: binance.com, news.finance.ua.

Рубрики: КриптовалютиНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
