Крипторинок втратив $140 млрд лише за 5 годин

Глобальний ринок криптовалют у середу різко просів, втративши $140 млрд лише за п’ять годин. З 14:00 до 19:00 UTC загальна ринкова капіталізація знизилася з $3,54 трлн до $3,40 трлн, що засвідчило новий сплеск волатильності цифрових активів

У ході розпродажу провідні криптовалюти зазнали помітних втрат. Біткоїн знизився на 1,83% до приблизно $101 265, тоді як Ethereum упав на 1,64% до $3 397,55. Серед альткоїнів найбільше просів XRP — падіння на 3,98% до $2,33, за ним Solana, яка втратила 3,69% і опустилася до $152,24. BNB також знизився на 1,57% до $947,96.

Чому ринок криптовалют падає

На ринок тисне зростання невизначеності щодо монетарної політики США. Представники Федеральної резервної системи розділилися у поглядах, що становить більший ризик — стійка інфляція чи послаблення ринку праці. Через це немає впевненості, що у грудні відбудеться зниження ставки.

До цього додається нещодавнє припинення роботи уряду США, яке затримало публікацію ключових економічних даних та посилило невизначеність.

Навіть зараз, коли президент США Дональд Трамп підписав закон, офіційно завершивши найдовший у історії Сполучених Штатів шатдаун, що тривав 43 дні, крипторинок не демонструє ознак відновлення.

На цьому тлі інвестори переходять до безпечніших активів, зокрема золота. Біткоїн уже відкотився приблизно на 17% від жовтневих максимумів та утримується поблизу $100-102 тис. на тлі сумнівів щодо його ролі як захисту від інфляції.

Падіння відбувається одночасно з попередженнями з Волл-стріт про можливе подальше зниження ціни Біткоїна. Стратег Morgan Stanley Денні Галіндо зазначив, що BTC увійшов у свою «осінню фазу», що зазвичай означає час фіксації прибутку після багаторічних ралі. Аналіз банку порівнює криптоцикли з сезонними патернами — три роки зростання, один рік падіння — що вказує на потенційний подальший спад.

Попри це, інституційний попит залишається сильним: американські спотові Біткоїн-ETF нині управляють понад $137 млрд, що свідчить про стійкий інтерес до Біткоїна як потенційного інструмента захисту від інфляції.

У центрі уваги зараз — здатність Біткоїна утриматися вище позначки $100 000, адже падіння нижче цього рівня може спричинити ширші ринкові втрати.

За матеріалами finbold.com.