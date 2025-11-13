JPMorgan запустив власний депозитний токен JPM Coin

JPMorgan Chase & Co. почав поетапно впроваджувати депозитний токен JPM Coin для інституційних клієнтів — це частина ширшої ініціативи банку щодо розширення діяльності у сфері цифрових активів

Про це пише Bloomberg.

Токен, який представляє доларові депозити у найбільшому банку світу, дає змогу користувачам надсилати й отримувати кошти через публічний блокчейн Base, пов’язаний із Coinbase Global Inc. За словами Навіна Маллели, співкерівника глобального підрозділу Kinexys (блокчейн-департамент JPMorgan), це дозволяє здійснювати платежі за лічені секунди та цілодобово, а не протягом кількох днів і лише у робочий час.

Пілот та розширення функціоналу

Запуск відбувся після кількамісячного тестового періоду JPM Coin, у якому брали участь Mastercard, Coinbase та B2C2. У заяві компанії йдеться, що банк планує згодом надати доступ до токена не лише своїм клієнтам. Також передбачено запуск версій токена в інших валютах — після схвалення регуляторів, та розширення його використання на інші блокчейни.

Пілотний період для JPM Coin із тікером JPMD було анонсовано ще у червні. Також банк зареєстрував торгову марку JPME для можливого запуску депозитного токена, номінованого в євро.

Банки переходять до цифрових грошей

Запуск JPM Coin є важливим кроком у розвитку блокчейн-напряму JPMorgan і відбувається на тлі зростання інтересу великих банків та корпорацій — таких як Citigroup, Banco Santander, Deutsche Bank і PayPal — до використання цифрових активів для швидших і дешевших платежів. Це також збігається з ухваленням у США закону Genius Act, який регулює обіг стейблкоїнів.

Що таке депозитні токени

Депозитні токени — це цифрові монети, випущені комерційними банками, що відображають вимогу на вже наявні депозити клієнтів. По суті, це токенізовані версії коштів на банківських рахунках, створені для зручного переміщення через блокчейн. Вони відрізняються від стейблкоїнів, які зазвичай прив’язані до фіатних валют і забезпечені активами, як-от держоблігації або інші високоліквідні інструменти.

«Ми вважаємо, що стейблкоїни привертають багато уваги, але для інституційних клієнтів депозитні продукти є привабливою альтернативою, — зазначив Маллела. — Вони можуть бути дохідними».

