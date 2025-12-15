JPMorgan запускає токенізований фонд на Ethereum

Американський банк JPMorgan Chase з активами під управлінням на $4 трлн запускає токенізований фонд грошового ринку на Ethereum, поглиблюючи присутність в ончейн-фінансах на тлі зростаючого попиту з боку інституційних клієнтів

Про це йдеться у повідомленні The Wall Street Journal. Таким чином JPMorgan Chase приєднується до BlackRock, Franklin Templeton та Fidelity, які також уже запустили токенізовані фонди в ончейні.

Фонд під назвою My OnChain Net Yield Fund (MONY) стартує зі $100 млн від підрозділу з управління активами банку та, за даними видання, має відкритися для зовнішніх кваліфікованих інвесторів цього тижня.

Глобальний банк долучається до хвилі великих фінансових гравців, які запускають токенізовані фонди на блокчейні, і фонди грошового ринку очолюють цей тренд. Franklin Templeton була серед перших компаній традиційних фінансів зі своїм фондом BENJI у 2021 році. Потім BlackRock запустила фонд BUIDL у 2024 році разом зі спеціалістом із токенізації Securitize, залучивши до цього часу $2 млрд активів, за даними RWA.xyz.

Такі інструменти дають змогу інвесторам розміщувати вільні кошти на блокчейнах, щоб отримувати дохідність — як у фонді грошового ринку, але зі швидшими розрахунками за операціями, цілодобовою торгівлею та видимістю права власності в реальному часі. Дедалі частіше їх також використовують як резервний актив для протоколів децентралізованих фінансів (DeFi) та як заставу в торгівлі, а також в управлінні активами.

Читайте також: Бики з Волл-стріт спрогнозували ціну Біткоїна

За даними RWA.xyz, цей клас активів за рік зріс до $9 млрд із $3 млрд. Ширший ринок токенізованих активів, за прогнозом, зросте до $18,9 трлн до 2033 року, йдеться у звіті BCG та Ripple.

«Є величезний інтерес клієнтів до токенізації», — сказав The Wall Street Journal Джон Донохью, керівник напрямку глобальної ліквідності в JPMorgan Asset Management.

Компанія побудувала MONY на Kinexys Digital Assets — власній платформі токенізації банку. Продукт, імовірно, стане тестовим кейсом для розширення лінійки ончейн-пропозицій банку.

«Ми плануємо стати лідером у цьому просторі… Ми маємо переконатися, що у нас є лінійка продуктів, яка дає клієнтам ті самі варіанти вибору, що й у традиційних фондах грошового ринку, але на блокчейні», — сказав Донохью.

Як і традиційні фонди грошового ринку, MONY має тримати короткострокові боргові інструменти та нараховувати відсотки щодня. Інвестори зможуть викуповувати частки як за готівку, так і за стейблкоїн USDC від Circle. Фонд буде доступний кваліфікованим інвесторам із мінімальною інвестицією $1 млн.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Revolut та Trust Wallet запускають миттєву купівлю криптовалют у ЄС

Western Union запустить стейблкартку для ринків із високою інфляцією

Binane запустив криптозастосунок для дітей і підлітків

За матеріалами coindesk.com.