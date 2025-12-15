close-btn
PaySpaceMagazine

JPMorgan запускає токенізований фонд на Ethereum

15.12.2025 17:10
Микола Деркач

Американський банк JPMorgan Chase з активами під управлінням на $4 трлн запускає токенізований фонд грошового ринку на Ethereum, поглиблюючи присутність в ончейн-фінансах на тлі зростаючого попиту з боку інституційних клієнтів

JPMorgan запускає токенізований фонд на Ethereum

Фото: unsplash.com

Про це йдеться у повідомленні The Wall Street Journal. Таким чином JPMorgan Chase приєднується до BlackRock, Franklin Templeton та Fidelity, які також уже запустили токенізовані фонди в ончейні.

Фонд під назвою My OnChain Net Yield Fund (MONY) стартує зі $100 млн від підрозділу з управління активами банку та, за даними видання, має відкритися для зовнішніх кваліфікованих інвесторів цього тижня.

Глобальний банк долучається до хвилі великих фінансових гравців, які запускають токенізовані фонди на блокчейні, і фонди грошового ринку очолюють цей тренд. Franklin Templeton була серед перших компаній традиційних фінансів зі своїм фондом BENJI у 2021 році. Потім BlackRock запустила фонд BUIDL у 2024 році разом зі спеціалістом із токенізації Securitize, залучивши до цього часу $2 млрд активів, за даними RWA.xyz.

Такі інструменти дають змогу інвесторам розміщувати вільні кошти на блокчейнах, щоб отримувати дохідність — як у фонді грошового ринку, але зі швидшими розрахунками за операціями, цілодобовою торгівлею та видимістю права власності в реальному часі. Дедалі частіше їх також використовують як резервний актив для протоколів децентралізованих фінансів (DeFi) та як заставу в торгівлі, а також в управлінні активами.

Читайте такожБики з Волл-стріт спрогнозували ціну Біткоїна

За даними RWA.xyz, цей клас активів за рік зріс до $9 млрд із $3 млрд. Ширший ринок токенізованих активів, за прогнозом, зросте до $18,9 трлн до 2033 року, йдеться у звіті BCG та Ripple.

«Є величезний інтерес клієнтів до токенізації», — сказав The Wall Street Journal Джон Донохью, керівник напрямку глобальної ліквідності в JPMorgan Asset Management.

Компанія побудувала MONY на Kinexys Digital Assets — власній платформі токенізації банку. Продукт, імовірно, стане тестовим кейсом для розширення лінійки ончейн-пропозицій банку.

«Ми плануємо стати лідером у цьому просторі… Ми маємо переконатися, що у нас є лінійка продуктів, яка дає клієнтам ті самі варіанти вибору, що й у традиційних фондах грошового ринку, але на блокчейні», — сказав Донохью.

Як і традиційні фонди грошового ринку, MONY має тримати короткострокові боргові інструменти та нараховувати відсотки щодня. Інвестори зможуть викуповувати частки як за готівку, так і за стейблкоїн USDC від Circle. Фонд буде доступний кваліфікованим інвесторам із мінімальною інвестицією $1 млн.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Revolut та Trust Wallet запускають миттєву купівлю криптовалют у ЄС

Western Union запустить стейблкартку для ринків із високою інфляцією

Binane запустив криптозастосунок для дітей і підлітків

За матеріалами coindesk.com.

Рубрики: JPMorgan ChaseКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Аналітики J.P. Morgan назвали дату, коли золото досягне $5 000 16.11.2025

Аналітики J.P. Morgan назвали дату, коли золото досягне $5 000
JPMorgan запустив власний депозитний токен JPM Coin 13.11.2025

JPMorgan запустив власний депозитний токен JPM Coin
JPMorgan запустить торгівлю криптовалютами 14.10.2025

JPMorgan запустить торгівлю криптовалютами
JPMorgan запустить власний депозитний токен 18.06.2025

JPMorgan запустить власний депозитний токен
JPMorgan прийматиме Біткоїн як заставу за кредитами 05.06.2025

JPMorgan прийматиме Біткоїн як заставу за кредитами
JPMorgan назвав 16 книг, які варто прочитати влітку 2025 31.05.2025

JPMorgan назвав 16 книг, які варто прочитати влітку 2025
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
ТОП статей 15.12.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика

 Ювілейна Премія PSM Awards 2025: старт голосування
ТОП статей 12.12.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: старт голосування
Останні новини
Сьогодні  20:30

Скільки податків сплатили українці у 2025

 Сьогодні  19:40

Фінансова грамотність в Україні стає критичним пріоритетом — причини

 Сьогодні  18:50

Хешрейт Біткоїна різко впав на тлі зупинки в Китаї 400 тис. майнінгових машин

 Сьогодні  17:10

JPMorgan запускає токенізований фонд на Ethereum

 Сьогодні  16:00

Що вплине на крипторинок цього тижня

 Сьогодні  14:50

Українська Frontline Robotics і німецька Quantum Systems запускають спільне підприємство

 Сьогодні  13:40

Скільки живуть компанії в Україні — Опендатабот

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.