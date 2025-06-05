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JPMorgan прийматиме Біткоїн як заставу за кредитами

05.06.2025 20:20
Ольга Деркач
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Банківський гігант JPMorgan готується приймати криптовалютні активи як забезпечення за кредитами — зокрема, біржові фонди (ETF), прив’язані до Біткоїна (BTC)

JPMorgan прийматиме Біткоїн як заставу за кредитами

JPMorgan прийматиме Біткоїн як заставу за кредитами Фото: unsplash.com

Спершу банк почне видавати фінансування під забезпечення ETF, починаючи з iShares Bitcoin Trust від BlackRock. Це стане важливим кроком у розширенні криптопропозицій JPMorgan на тлі м’якшої регуляторної політики нової адміністрації США.

Раніше JPMorgan приймав такі активи лише в окремих випадках. Але згідно з новим планом, криптовалютні ETF розглядатимуться на рівні з традиційними активами, такими як акції чи нерухомість, під час оцінки кредитоспроможності клієнтів.

За даними джерел, програма стартує вже найближчими тижнями та, ймовірно, охоплюватиме й інші інвестиційні продукти, пов’язані з криптовалютами.

Окрім цього, JPMorgan планує враховувати криптовалютні активи під час оцінки сукупного багатства та ліквідності клієнтів із сегменту управління капіталом. Це може суттєво підвищити їхню здатність залучати позики — за умови, що активи зберігаються через регульовані інвестпродукти.

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Варто зазначити, що JPMorgan не вперше працює з блокчейн-технологіями: його дочірній підрозділ, який спеціалізується на блокчейні, нещодавно був перейменований на Kinexys і зосереджений на масштабованих рішеннях.

Цікаво, що такий стратегічний поворот відбувається попри критичну позицію генерального директора банку Джеймі Даймона щодо Біткоїна. Хоча він неодноразово називав Біткоїн «шахрайством» і активом без внутрішньої вартості, Даймон визнає право клієнтів інвестувати у криптовалюти.

«Я не думаю, що варто палити, але захищаю ваше право палити. І так само — захищаю ваше право купувати Біткоїн», — зазначив він.

Тим часом ринок Біткоїна поки що спокійно відреагував на новину — актив перебуває у фазі консолідації. Станом на момент написання BTC торгується на рівні $104 619, зниження за останню добу — 0,8%.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: BitcoinJPMorgan ChaseКредитуванняКриптовалютиСвітНовини
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