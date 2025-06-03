Біткоїн чекає на «очищення» перед новим стрибком — аналітик

Біткоїн-ринок може зіткнутися з новою хвилею ліквідацій і падінням цін, перш ніж з’явиться імпульс для зростання, вважають аналітики

«Зараз поганий час для «паперових ставок» на BTC», — заявив технічний аналітик Віллі Ву.

Він пояснив, що на ринку «відкрито сезон полювання на ліквідації через високий рівень ставок», і додав, що Біткоїн «чекає, поки не змиє всі спекулятивні позиції, перш ніж знову злетіти до історичних максимумів».

«Паперові ставки» — це зазвичай похідні інструменти, такі як ф’ючерси, опціони чи безстрокові контракти, що дозволяють трейдерам спекулювати на зміні ціни, не володіючи самою монетою. За словами Ву, під тиском надмірної кількості таких «пасажирів казино» спотову ціну BTC складно рухати вгору.

Більшість спекулянтів на деривативах використовують кредитне плече, що перегріває ринок і підвищує волатильність, особливо коли такі позиції примусово закриваються.

Коментуючи недавню ліквідацію на $100 млн позицій трейдера з Hyperliquid Джеймса Вінна, Ву зазначив, що минулого тижня купівельний тиск був слабким — а отже, «великі гравці можуть легко штовхати ринок».

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«У нейтральному середовищі ціною легко маніпулювати — особливо у вихідні та влітку, — пояснив він. — Якщо додати до цього бажання заробити на чужих ліквідаціях, зараз ідеальний момент для таких атак».

Відкритий інтерес до ф’ючерсів на Біткоїн (тобто кількість активних контрактів) досяг історичного максимуму в $80 млрд 23 травня, за даними Coinglass. Згодом він знизився до $72 млрд, але залишається високим, що свідчить про надмірну кількість «паперових ставок» і кредитного плеча на ринку.

Коли відкритий інтерес зростає, це означає, що у грі багато спекулянтів з позиченими коштами. Якщо ціна BTC йде проти цих позицій, трейдерів примусово ліквідовують, що запускає лавиноподібний ефект і тисне на ринок, викликаючи різкі просадки та сплески волатильності.

Після падіння з історичного максимуму 22 травня BTC перебуває у фазі консолідації. У довгостроковій перспективі актив виглядає впевнено, однак може зазнати нової хвилі волатильності, якщо те, що Ву називає «пасажирами казино», буде змито з ринку.

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Джерело: CryptoPotato.