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Біткоїн може впасти до $88 000 — криптоексперт

02.06.2025 15:40
Ольга Деркач
Читати росiйською

Експерт з криптотрейдингу підкреслив важливість утримання Біткоїна (BTC) вище позначки $100 000, попередивши, що падіння нижче цього рівня може спровокувати різку корекцію

Біткоїн може впасти до $88 000 — криптоексперт

Біткоїн може впасти до $88 000 — криптоексперт Фото: pixabay.com, freepik.com

Зокрема, аналіз Master Ananda показує, що діапазон від $100 000 до $103 000 зараз є ключовою підтримкою для Біткоїна. Якщо цей рівень не втримається, трейдерам слід готуватися до червоного тижня, за яким послідує бічна консолідація перед будь-яким значним відновленням.

Ananda зазначив, що Біткоїн вже опустився в цю зону, і ринок уважно стежить за тим, чи втримається він під тиском або проб’є цей рівень.

Його аналіз підкреслив критичний характер цього діапазону. Біткоїн нещодавно відкотився від максимумів поблизу $112 000, відступивши для тестування підтримки.

Якщо рівень проб’ється, може послідувати більш глибока корекція з цілями зниження до $88 000, ключового рівня відкату Фібоначчі. Однак, якщо підтримка втримається, аналітик очікує різкого відскоку, який може підштовхнути Біткоїн до нових максимумів вище $130 000.

«Між $100 000 і $103 000. Якщо цей рівень проб’ється, готуйтеся до того, що Біткоїн продемонструє ще один тиждень падіння, а потім консолідацію, і так далі, до наступного максимуму», — сказав він.

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Хоча короткостроковий прогноз є невизначеним, Ananda залишається оптимістичним у довгостроковій перспективі. Він зазначив, що відкати є типовими і здоровими для будь-якого висхідного тренду.

Він також припустив, що поточний відкат може стати рідкісною можливістю для покупки для тих, хто пропустив попередні входи.

Наразі Біткоїн намагається відновити зону підтримки в $105 000, що може закріпити рух до нових максимумів. Незважаючи на недавній відкат, Біткоїн закінчив травень з найвищим місячним закриттям за всю історію.

Дивлячись у майбутнє, аналітики ринку вважають, що Біткоїн може відновити свій бичачий тренд і націлитися на нові максимуми вище $120 000. Аналітик під псевдонімом Mags зазначив, що Біткоїн завершує бичачу модель прориву «чашка з ручкою» з потенційною ціллю $125 000.

Ця фігура є продовженням тренду, коли актив формує заокруглене дно («чашка»), за яким слідує консолідація («ручка»). Пробиття лінії опору часто призводить до зростання, яке приблизно дорівнює глибині чашки.

На момент написання Біткоїн торгувався на рівні $104 393.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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