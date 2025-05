Скільки заробляють Біткоїн-майнери — дослідження

Ончейн-дані свідчать, що наразі майнери Біткоїна заробляють понад $50 млн на день. Чи наближається цей показник до історичних рекордів?

У новому дописі на X аналітик CryptoQuant Аксель Адлер-молодший розповів про останні тенденції у доходах Біткоїн-майнерів. За його словами, у мережі BTC вони отримують прибуток двома шляхами: за рахунок блокової субсидії та транзакційних комісій.

Перший тип доходу — блокова субсидія — це винагорода, яку валідатори мережі отримують за додавання блоку до блокчейна. Винагорода фіксована в BTC, і швидкість її отримання майже не змінюється. Тож єдиний змінний фактор — це ціна самого активу.

Другий тип — транзакційні комісії — це оплата, яку майнери отримують від користувачів за кожну операцію в мережі. Коли користувач надсилає транзакцію, він додає комісію, яка мотивує майнерів включити її до блоку. Загальний обсяг таких комісій залежить від рівня активності в мережі.

За різними підрахунками середньостатистичний майнер із сучасним обладнанням у регіоні з доступною електроенергією може заробляти $150-300 на місяць з одного пристрою, але для суттєвого доходу потрібна велика майнінг-ферма.

Коли мемпул перевантажений, користувачі, які хочуть, щоб їхні перекази пройшли якомога швидше, не мають іншого вибору, як заплатити комісію вище середньої, щоб стимулювати валідаторів надати їм пріоритет. Оскільки багато відправників конкурують між собою, комісія за транзакції може різко зрости.

Більшу частину часу активність у мережі Біткоїна не надто висока, тому майнери переважно покладаються на блокову субсидію як основне джерело доходу.

Аналітик поділився графіком, який показує динаміку сукупного прибутку майнерів BTC за останні кілька років.

At present, miners are earning around $50M per day, while historical revenue peaks exceed $80M.

This indicates a high but not yet peak level of network activity: miners are already generating significant income, yet there’s still room to climb back to those previous highs. pic.twitter.com/OKFof2GalA

— Axel 💎🙌 Adler Jr (@AxelAdlerJr) May 27, 2025