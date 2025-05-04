Компанія Трампа планує запустити власний токен та цифровий гаманець

Застосунок для потокового відео Truth+ президента США Дональда Трампа розглядає можливість випуску токена та цифрового гаманця

Девін Нунес, генеральний директор і голова Trump Media & Technology Group (TMTG), в новому листі до акціонерів повідомив, що компанія вивчає можливість створення токена і цифрового гаманця Truth.

Нунес, колишній член Конгресу, заявляє, що токен можна буде використовувати для оплати підписки на Truth+ і «пізніше застосовувати для інших продуктів і послуг в екосистемі Truth».

Суперечливий мемкоїн Трампа на базі Solana (SOL), TRUMP, після цієї новини знизився в ціні.

У січні TMTG оголосила про партнерство з гігантом фінансових послуг Чарльзом Швабом для запуску Truth.Fi, фінтех-компанії, що надає криптопослуги.

З метою диверсифікації резервів компанії рада директорів TMTG схвалила інвестицію в розмірі $250 млн, яка буде зберігатися у Чарльза Шваба і може бути спрямована на інвестиційні інструменти, біржові фонди (ETF), окремо керовані рахунки (SMA), а також Біткоїн (BTC) та інші цифрові активи.

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У нещодавньому листі до акціонерів Нунес зазначає, що першими двома продуктами Truth.Fi будуть набори індивідуальних SMA та ETF.

«Обидва продукти будуть орієнтовані на Америку, зосереджуючись на різноманітних компаніях з різних галузей, а ETF будуть пропонувати як криптовалюти, так і традиційні акції. Для запуску наших фінансових продуктів Trump Media уклала партнерські угоди з провідними компаніями, які мають велику синергію з нашим бізнесом і баченням. Ми об’єдналися з Index Technologies Group і Yorkville America Equities для розробки SMA, а з Crypto.com і Yorkville America Digital — для розробки ETF. Trump Media планує інвестувати разом з вами в ці продукти за рахунок власних грошових резервів», — сказав він.

Підприємства Трампа у світі криптовалют викликали значну критику з боку громадськості: засновник Ethereum (ETH) Віталік Бутерін заявив раніше цього року, що політичні монети є «засобом для необмеженого політичного хабарництва».

У лютому в листі до Міністерства юстиції США (DOJ) та Управління з етики уряду представники некомерційної організації захисту прав споживачів Public Citizen стверджували, що мемкоїн Трампа може порушувати федеральний закон, що регулює подарунки урядовцям.

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Джерело: DailyHodl.