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Дональд Трамп планує створити власну криптовалютну гру

21.04.2025 14:20
Ольга Деркач
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Президент США Дональд Трамп планує випустити криптовалютну гру за мотивами «Монополії»

Дональд Трамп планує створити власну криптовалютну гру

Дональд Трамп планує створити власну криптовалютну гру Фото: pngwing.com, freepik.com

Запланована гра про нерухомість стане доповненням до зростаючого списку криптовалютних проектів Трампа і його сім’ї. На додаток до колекцій NFT і мемкоїна, є децентралізованого фінансового підприємства World Liberty Financial.

Джерело, знайоме з новим проєктом Трампа, повідомило Fortune, що він являє собою різновид гри Monopoly Go!, в якій гравці заробляють ігрові гроші, переміщуючи фігури по цифровій дошці Монополії, щоб звести будівлі в цифровому місті. Друге джерело, не пов’язане з грою, також порівняло проєкт з «Монополією».

Джерела повідомили, що за проєктом стоїть Білл Занкер, давній приятель Трампа, який допоміг президенту запустити його мемкоїн і NFT.

Кевін Меркурі, представник Занкера, заперечив, що проєкт схожий на Monopoly Go!, але підтвердив Fortune, що Занкер працює над «грою», яку планує запустити в кінці квітня. Він також сказав, що посилання на «Монополію» — це «плітки».

Представник Hasbro, компанії, яка створила оригінальну настільну гру «Монополія», заявив, що вона не надавала ліцензію на свою інтелектуальну власність організації, пов’язаній з Трампом, для криптовалютного підприємства.

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Те, що Занкер розробляє криптовалютну гру, не є несподіванкою. Протягом багатьох років криптоіндустрія намагається інтегрувати блокчейн у відеоігри. Мабуть, найвідомішим прикладом є Axie Infinity, яка перетворила ігрових персонажів на NFT і надала користувачам криптовалюту для гри.

Наприкінці лютого DTTM Operations, компанія, що управляє торговими марками Трампа, подала заявку на використання імені Трампа в низці інших криптовалютних проєктів, включаючи NFT, пов’язані з віртуальним одягом, та онлайн-магазин віртуальних товарів.

Білл Занкер, партнер Трампа по криптовалютній грі, має яскраве минуле. У 1980-х роках Занкер, якому зараз 70, взяв 5 000 доларів на бар-міцву і запустив Learning Annex, химерне освітнє підприємство, яке пропонувало заняття для дорослих на теми «Як зраджувати дружину», «Повітряні кулі» і «Ходіння по вогню», серед інших тем. У 2001 році він запросив Трампа провести лекцію в «Навчальному додатку», і зрештою пара стала співавторами книги про те, «як досягти успіху».

Занкер і Трамп припинили вести спільний бізнес, коли Трамп проводив кампанію в 2015 році, щоб забезпечити свій перший термін у Білому домі, але через сім років Занкер звернувся до Трампа з пропозицією запустити колекції NFT. Трамп погодився, і Занкер та його команда випустили серію NFT, на яких президент був зображений як супергерой, астронавт і ковбой.

За словами трьох джерел, Занкер є однією з ключових фігур, що стоять за мемкоїном Трампа.

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Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниСША
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