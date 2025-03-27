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Компанія сімʼї Трампа World Liberty Financial запустить власний стейблкоїн

27.03.2025 13:00
Ольга Деркач
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World Liberty Financial (WLFI), децентралізована фінансова компанія, яку підтримує сім’я президента США Дональда Трампа, виходить на ринок стейблкоїнів

Компанія сімʼї Трампа World Liberty Financial запустить власний стейблкоїн

Компанія сімʼї Трампа World Liberty Financial запустить власний стейблкоїн Фото: freepik.com, pngwing.com

Компанія повідомила, що планує запустити USD1 — стейблкоїн, який можна буде викупити за долар США у співвідношенні 1:1 і який буде забезпечений короткостроковими казначейськими зобов’язаннями уряду США, депозитами в доларах США та іншими грошовими еквівалентами.

«USD1 надає те, чого не можуть алгоритмічні та анонімні криптопроєкти — доступ до потужності DeFi, підкріплений довірою і гарантіями найбільш шанованих імен в традиційних фінансах, — сказав Зак Віткофф, співзасновник WLFI. — Ми пропонуємо цифровий доларовий стейблкоїн, який суверенні інвестори та великі установи можуть впевнено інтегрувати в свої стратегії для безперешкодних і безпечних транскордонних транзакцій».

Резерви в USD1 будуть зберігатися в BitGo. Монети карбуватимуться на блокчейнах Ethereum і Binance Smart Chain, з планами згодом розширитися на інші протоколи.

Це вже друга криптовалютна заява, пов’язана з Трампом, за останні кілька днів. 24 березня Trump Media, власник президентської платформи Truth Social, оголосила, що об’єднується з Crypto.com для запуску серії біржових фондів (ETF).

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Компанія заявила, що ETF «включатимуть цифрові активи, а також цінні папери зі знаком «Зроблено в Америці», що охоплюють різні галузі, такі як енергетика».

Компанії, пов’язані з Трампом, поглиблюють свій вплив на цифрові активи, оскільки президент лобіює ідею зробити Америку більш дружнім до криптовалют місцем. З моменту вступу на посаду Трамп зробив такі кроки, як підписання указів, що закликають до створення національного резерву біткоїнів, і проведення зустрічі крипточиновників у Білому домі.

«Впровадження стейблкоїнів буде тільки зростати, якщо будуть вирішені проблеми неефективності їх використання, — сказав Таннер Таддео, генеральний директор і співзасновник Stable Sea. — Коли компанії хочуть переміщати гроші корпоративного рівня через кордони — як правило, на суму понад $500 000 — вони стикаються з трьома основними проблемами: обмежена ліквідність для великих транзакцій, тривалий час розрахунків і складна інтеграція».

Дослідження PYMNTS Intelligence показало, що транскордонні рішення на основі блокчейну, особливо стейблкоїни, все частіше використовуються фірмами, які прагнуть знайти кращий спосіб здійснювати транзакції і розширювати свою діяльність на міжнародному рівні.

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Джерело: PYMNTS.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниСША
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