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Компанія Трампа Trump Media запустить власний фінтех-бренд

29.01.2025 20:20
Ольга Деркач
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Материнська компанія Truth Social, Trump Media and Technology Group, повідомила, що її рада директорів схвалила запуск бренду фінансових послуг Truth.Fi, в результаті чого акції фірми виросли більш ніж на 11%

Компанія Трампа Trump Media запустить власний фінтех-бренд

Компанія Трампа Trump Media запустить власний фінтех-бренд Фото: pngarts.com, freepik.com

Рада директорів компанії також схвалила інвестиції в розмірі до $250 млн через Charles Schwab, оскільки компанія прагне диверсифікувати свої грошові активи, які на кінець минулого року перевищували $700 млн.

Компанія заявила, що планує вкласти ці кошти в різні варіанти інвестицій, включаючи біржові фонди, окремо керовані рахунки (SMA), Біткоїн та інші криптовалюти.

Перехід Trump Media у фінансову сферу відбувся після обрання Дональда Трампа в листопаді в Білий дім і обрання кількох прокриптовалютних законодавців до Конгресу, що призвело до різкого зростання цін на Біткоїн та інші криптовалюти.

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп висловив рішучу підтримку цифровим активам і пообіцяв зробити США «криптостолицею планети».

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SMA будуть розроблені у співпраці з Charles Schwab, який надаватиме стратегічні консультації щодо інвестицій та стратегії TMTG в Truth.Fi.

Продукти та послуги Truth.Fi будуть запущені в 2025 році після того, як будуть визначені обсяги фінансування та отримані необхідні схвалення фінансових регуляторів, заявили в компанії.

Trump Media також наважилася на створення потокових платформ, запустивши минулого року Truth+ Streaming. У листопаді компанія повідомила про збитки у розмірі $19 млн у третьому кварталі через судові витрати та витрати, пов’язані з угодою про потокове телебачення.

Нагадаємо, що Трамп підписав укази щодо розвитку ШІ та криптовалют у США. Трамп має на меті «зробити Америку світовою столицею штучного інтелекту». Також Трамп розпорядився створити робочу групу з питань криптовалют, яка має запропонувати нові правила регулювання цифрових активів і вивчити можливість створення національного запасу криптовалют.

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Джерело: Reuters.

Рубрики: FinTechСвітНовиниТехнологіїСША
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