Кеті Вуд розповіла, що думає про мемкоїн Трампа

CEO компанії Ark Invest Кеті Вуд прокоментувала мемкоїн OFFICIAL TRUMP (TRUMP), заявивши, що наразі він має низьку цінність. Вона зазначила, що поки не розглядає можливість інвестування в цей актив, зосереджуючись на крупніших криптовалютах

Свою позицію Вуд озвучила в інтерв’ю для Bloomberg, пише Incrypted.

«Чи буде TRUMP мати якусь цінність? Подивимося. Є певні чутки, що власники цього мемкоїна отримають можливість зустрітися з президентом Трампом, і це є частиною «корисності» активу. Не знаю, правда це чи ні. Але поки що цінність цього активу малозрозуміла і неясна», — зазначила Вуд.

Водночас вона зауважила, що запуск цього мемкоїна все ж має певний корисний ефект. Він відображає новий етап у розвитку криптовалютної революції та може набути цінності в майбутньому.

На запитання ведучої щодо можливості інвестування в цей актив CEO компанії Ark Invest відповіла: «Ми в Ark Invest намагаємося триматися подалі від мемкоїнів. Ми фокусуємося на «великій трійці» — Біткоїні, Ethereum і Solana. Також ми вважаємо, що DeFi-сектор чекає значне зростання. Він здебільшого базується якраз на Solana та Ethereum».

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Дональд Трамп презентував свій мемкоїн 18 січня 2025 року, і він одразу показав помітне зростання. Згодом і його дружина також запустила власний мемкоїн. Детальніше ми писали тут.

Нагадаємо, що Кійосакі висловив скептицизм щодо токена Трампа. Поки криптовалютна спільнота обговорює суперечливий запуск президентом США Дональдом Трампом монети-мема TRUMP, автор та інвестор Роберт Кійосакі поділився скептичним поглядом на цю подію.

Раніше ми писали, які криптовалюти тримає Трамп та на яку суму. Криптопортфель Трампа оцінюється в $17,75 млн. Це сталося у той час, коли Біткоїн знову піднявся вище $100 тис. і зараз торгується на рівні близько $102 000, зі значним імпульсом після перемоги Трампа на виборах. Найбільше у його гаманці: монета-мем Trog (TROG), яка оцінюється у $10,81 млн, токен TRUMP — $2,03 млн, Ethereum (ETH) — $1,7 млн, а також Wrapped Ethereum (WETH) — $1,64 млн.

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