Криптотрейдер за день піднявся зі збитків у $270 тис. до прибутку в $6 млн

Ринок криптовалют відомий своєю нестабільністю, яка може бути як дуже вигідною, так і критично провальною. Один криптотрейдер, наприклад, спробував на смак обидва світи, пройшовши шлях від $270 000 нереалізованих збитків до $6 млн нереалізованих прибутків — і все це протягом одного дня

Про цю вражаючу історію повернення вперше повідомив Lookonchain у своєму пості на X 23 січня. Торгівля проводилася з VINE, нещодавно запущеним мемкоїном на базі Solana на pumpdotfun. До речі, pumpdotfun — це платформа, яка стала відома в Solana тим, що на ній відбуваються тисячі скам-розпродажів мем-токенів (Crypto Rug Pulls — форма шахрайства, коли у токена штучно забирають ліквідність, залишаючи всі монети власникам).

From a loss of $270K(-70%) to a profit of over $4.5M, this guy made a big bet on $VINE and won!

This guy spent 20 $SOL to buy 1M $VINE and sold it for 23 $SOL.

After he sold, $VINE skyrocketed, and he missed the rally.

He then bought back into $VINE and kept adding to his… pic.twitter.com/poUNvQ4xiC

— Lookonchain (@lookonchain) January 23, 2025