Криптотрейдер за день піднявся зі збитків у $270 тис. до прибутку в $6 млн

Ринок криптовалют відомий своєю нестабільністю, яка може бути як дуже вигідною, так і критично провальною. Один криптотрейдер, наприклад, спробував на смак обидва світи, пройшовши шлях від $270 000 нереалізованих збитків до $6 млн нереалізованих прибутків — і все це протягом одного дня

Про цю вражаючу історію повернення вперше повідомив Lookonchain у своєму пості на X 23 січня. Торгівля проводилася з VINE, нещодавно запущеним мемкоїном на базі Solana на pumpdotfun. До речі, pumpdotfun — це платформа, яка стала відома в Solana тим, що на ній відбуваються тисячі скам-розпродажів мем-токенів (Crypto Rug Pulls — форма шахрайства, коли у токена штучно забирають ліквідність, залишаючи всі монети власникам).

From a loss of $270K(-70%) to a profit of over $4.5M, this guy made a big bet on $VINE and won! This guy spent 20 $SOL to buy 1M $VINE and sold it for 23 $SOL. After he sold, $VINE skyrocketed, and he missed the rally. He then bought back into $VINE and kept adding to his… pic.twitter.com/poUNvQ4xiC — Lookonchain (@lookonchain) January 23, 2025

Як криптотрейдер за день перетворив $270 000 збитків на $6 млн прибутку

Як повідомляється, трейдер спочатку перетворив 20 SOL на 23 SOL за допомогою швидкої торгівлі 1 мільйоном VINE. Однак відразу після продажу VINE різко злетів, змусивши трейдера повернутися до купівлі, купивши набагато більше за вищими цінами.

Цього разу криптотрейдер витратив 1463 SOL, вартістю $374 тис., щоб купити 26,6 млн VINE. Після значної покупки VINE впав приблизно на 70% від його середньої вартості, що призвело до нереалізованих збитків на $270 тис.

Відмовляючись визнати втрати і капітулювати, трейдер тримався ще кілька годин і був високо винагороджений вражаючими прибутками. На момент написання матеріалу криптотрейдер мав майже $6 млн нереалізованого прибутку, а ціна VINE становила $0,2284.

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Мемекоїни та «теорія великого дурня»

Криптовалютам притаманна волатильність, що створює значні ризики для трейдерів, інвесторів та користувачів, навіть якщо йдеться про надійні та корисні проєкти. Проте торгівля мемкоїнами додає ще один рівень ризиків і ще більшу нестабільність.

Більше того, цей клас активів має характеристики, що нагадують фінансові бульбашки. «Теорія великого дурня» пояснює динаміку мемекоїнів тим, що вони є спекулятивними токенами, які рухаються завдяки соціальному ажіотажу та галасу без органічного попиту.

Трейдери купують токени в розрахунку на те, що «більший дурень» заплатить вищу ціну в майбутньому. Проте ця схема зникає, як тільки не залишається «більших дурнів», які б продовжували піднімати ціну, часто стикаючись з проблемами ліквідності та «смертельними спіралями».

З цієї причини криптотрейдерам слід бути обережними в пошуках «великих дурнів», які зроблять їх багатими, оскільки при цьому вони ризикують самі стати «великим дурнем». Іноді, однак, торгівля розвивається так, як очікувалося, даючи чудові прибутки, як у цьому випадку, і підживлюючи бажання переслідувати цей приз ще раз, поки це більше не спрацює.

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