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TON планує вийти на ринок США

15.01.2025 17:40
Ольга Деркач
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Блокчейн TON, тісно пов’язаний з Telegram Messenger LLP, готується до розширення в США, приваблений перспективою сприятливого регуляторного фону при майбутній адміністрації на чолі з Дональдом Трампом

TON планує вийти на ринок США

TON планує вийти на ринок США Фото: freepik.com

The Open Network, або TON, призначив члена правління Мануеля Штоца президентом в рамках нового стратегічного фокусу на досягненні зростання в найбільшій економіці світу. Штоц, засновник інвестиційної компанії Kingsway Capital Partners Ltd., замінив на цій посаді Стіва Юна, який залишився в раді директорів.

За словами Штоца, TON очікує, що «США незабаром стануть глобальним криптохабом, орієнтованим на інновації».

Новообраний президент Трамп, інавгурація якого відбудеться 20 січня, пообіцяв зробити США стрижнем сектора цифрових активів. Це контрастує з криптовалютними репресіями, запровадженими урядом президента Джо Байдена, що йде у відставку.

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TON Foundation називає себе некомерційною організацією, яка допомагає розвивати цифровий реєстр TON, що дозволяє 950 мільйонам користувачів Telegram отримувати доступ до таких послуг, як внутрішні платежі та ігри, часто використовуючи відповідний токен Toncoin.

TON Foundation виник у Швейцарії у 2023 році після того, як спроба Telegram залучити мільярди доларів на криптопроєкт наштовхнулася на американських регуляторів, що призвело до врегулювання з Комісією з цінних паперів і бірж США у 2020 році.

Нагадаємо, що криптошахраї відмовляються від блокчейну TON. Свого часу мережа TON стала популярною серед зловмисників через ажіотаж навколо «тапалок». Тепер скамери переходять на блокчейн BTC.

Раніше ми писали, що Animoca Brands оголосила про партнерство з TON. Цілі цього партнерства включають реалізацію «споживчої мережі, заснованої на ідентичності та репутації, в екосистемах Moca Network і TON Blockchain», а також сприяння та заохочення залучення користувачів в обох екосистемах.

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За матеріалами: Bloomberg.

Рубрики: BlockchainКриптовалютиСвітНовиниСША
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