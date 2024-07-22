Animoca Brands оголосила про партнерство з TON

Animoca Brands (Mocaverse і MOCA Foundation) оголосила про партнерство з The Open Network (TON). Це об’єднує одну з найбільших ігрових компаній web3 з однією з найбільш швидкозростаючих мереж, орієнтованих на ігрову індустрію

Цілі цього партнерства включають реалізацію «споживчої мережі, заснованої на ідентичності та репутації, в екосистемах Moca Network і TON Blockchain», а також сприяння та заохочення залучення користувачів в обох екосистемах.

«Бачення TON свободи взаємодії стратегічно збігається з фокусом Animoca Brands на правах цифрової власності. Це партнерство підтверджує, що TON став найкращою платформою для ігор та соціальних додатків. Система репутації, яку ми спільно створюємо, стане потужною платформою, за допомогою якої користувачі зможуть виражати свою ідентичність та цінності в мережі. Ми раді зробити стрибок разом з Animoca Brands на шляху до широкого впровадження блокчейн-додатків», — заявив Стів Юн, президент ради TON Foundation.

В рамках угоди MOCA Foundation і TON Foundation уклали стратегічну угоду про обмін токенів MOCA Coin (MOCA) за ціною $0,113 на суму $1 млрд.

Проєкти планують інтегрувати Moca ID в блокчейн TON і використовувати як Moca ID, так і Ton Society ID для поліпшення взаємодії між двома мережами.

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Mocaverse разом з TON Foundation вже вивчають способи інтеграції Realm Network SDK в блокчейн TON, де він буде служити центральним джерелом репутації. Realm Network також полегшить зв’язок між різними додатками в ланцюжку TON.

«Співпраця між Mocaverse і TON Foundation є важливою віхою на шляху до нашої спільної місії — масового впровадження Web3 і просування прав цифрової власності. Унікальне партнерство між Telegram і TON Foundation та оголошена сьогодні співпраця дають можливість представити Moca ID і Realm Network SDK 900 мільйонам користувачів Telegram, що, на нашу думку, може експоненціально збільшити всі наші мережеві ефекти», — заявив Ят Сіу, виконавчий голова та співзасновник Animoca Brands.

Крім того, фонди планують запустити спільні хакатони і акселератор, розробити спільні програми airdrop і працювати над заохоченням розробників і користувачів до переходу на обидві екосистеми. На початковому етапі ці підприємства будуть профінансовані токенами MOCA і TON на суму $20 млн.

«Партнерство між Animoca Brands та TON Foundation об’єднує двох провідних гравців у сфері контенту, спільноти та дистрибуції Web3, що в поєднанні забезпечить безпрецедентні можливості масштабування та створення цінності в блокчейн-іграх та за їх межами», — сказав Мануель Штоц, член ради TON Foundation; засновник і керуючий партнер Kingsway.

Нагадаємо, що TON запустить кросчейн-міст для переказу біткоїнів. Нова послуга моста забезпечить безпеку цифрових активів і дозволить користувачам брати участь у діяльності децентралізованих фінансів (DeFi).

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За матеріалами: Play to Earn.