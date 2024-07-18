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Який блокчейн випередив Ethereum за обсягами торгів на DEX у липні

18.07.2024 20:30
Ольга Деркач
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Обсяг торгів на децентралізованих біржах (DEX) в мережі Solana у липні зріс до рекордного рівня, перевершивши навіть Ethereum, найбільший блокчейн за показником Total Value Locked (TVL)

Який блокчейн випередив Ethereum за обсягами торгів на DEX у липні

Який блокчейн випередив Ethereum за обсягами торгів на DEX у липні Фото: freepik.com

Це вперше в історії мережа Solana обігнала Ethereum за щотижневим обсягом торгів на DEX протягом двох тижнів поспіль і тепер займає перше місце за місячним обсягом у липні. За минулий тиждень також зросли ціни на власні токени обох блокчейнів, ETH та SOL.

Як зазначає SolaniansHub на X, за останні сім днів обсяг торгів на Solana очолив всі основні блокчейни. Цей сплеск особливо помітний під час триваючого відновлення ринку, оскільки Solana захопила більшу частину активності DEX.

Jupiter, агрегатор DEX на базі Solana, можливо, зробив свій внесок у різке зростання обсягу. Jupiter нещодавно знизив комісію на свої продукти у відповідь на відгуки спільноти. Базова комісія була знижена з 0,07% до 0,06%.

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Згідно з даними CoinMarketCap, за останні сім днів ETH подорожчав майже на 10,5% і зараз торгується на рівні $3 400, в той час як SOL виріс на 12,6% до $155. Ринкова капіталізація ETH становить $411 млрд, а SOL — $73 млрд. Обидва цифрові активи відновилися на тлі нещодавнього відновлення ринку.

Крім того, потенційне схвалення біржових фондів (ETF) Solana і Ether може ще більше підвищити їх ціни. Очікується, що спотові ETF на ETH будуть затверджені 23 липня, а ETF на SOL — у 2025 році. Схвалення Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) потенційно може спровокувати більш широке ралі альткоїнів.

Нещодавній сплеск обсягу DEX Solana, який випередив навіть Ethereum, свідчить про зміну ландшафту DeFi. Хоча Ethereum зберігає своє домінування в TVL, здатність Solana захопити значну активність DEX під час фази відновлення ринку підкреслює її зростаючу привабливість і потенціал для подальшого зростання.

Раніше ми розповіли про думки провідних аналітиків щодо того, чи зазнають Ethereum ETF невдачі. JPMorgan прогнозує, що Ethereum ETF зазнають краху, але деякі інші аналітики вважають, що вони будуть успішними.

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За матеріалами: Coin Edition.

Рубрики: BlockchainКриптовалютиСвітНовини
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