Який блокчейн випередив Ethereum за обсягами торгів на DEX у липні

Обсяг торгів на децентралізованих біржах (DEX) в мережі Solana у липні зріс до рекордного рівня, перевершивши навіть Ethereum, найбільший блокчейн за показником Total Value Locked (TVL)

Це вперше в історії мережа Solana обігнала Ethereum за щотижневим обсягом торгів на DEX протягом двох тижнів поспіль і тепер займає перше місце за місячним обсягом у липні. За минулий тиждень також зросли ціни на власні токени обох блокчейнів, ETH та SOL.

Як зазначає SolaniansHub на X, за останні сім днів обсяг торгів на Solana очолив всі основні блокчейни. Цей сплеск особливо помітний під час триваючого відновлення ринку, оскільки Solana захопила більшу частину активності DEX.

🚨 REPORT: @solana has recorded the highest DEX trading volume among top blockchains over the last 7D

During the current market recovery phase, Solana has outperformed other chains, captivating a significant amount of users in DEX activities!#SOL $SOL pic.twitter.com/J3EdSwOT2X

— Solanians (@SolaniansHub) July 18, 2024