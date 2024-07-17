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PaySpaceMagazine

Трамп планує випустити нову NFT-колекцію

17.07.2024 16:20
Ольга Деркач
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Дональд Трамп планує випустити нову NFT-колекцію, оскільки його передвиборча кампанія зібрала $3 млн криптовалютних пожертв, що свідчить про зростаючу підтримку у Web3-просторі

Трамп планує випустити нову NFT-колекцію

Трамп планує випустити нову NFT-колекцію Фото: freepik.com, pngwing.com

Дональд Трамп має намір випустити свою четверту колекцію NFT після успіху попередніх випусків. Трамп натякнув на нову колекцію не взаємозамінних токенів (NFT), що відображає його зростаючий інтерес до простору Web3 і зміну його ставлення до цифрових валют.

Він був здивований сильним відгуком і успіхом своїх попередніх NFT-проєктів.

«Я робив такі речі, як NFT, і я помітив, що 80% грошей було виплачено в криптовалюті. Це було неймовірно», — сказав Трамп.

Трамп натякнув на четверту колекцію під час гала-вечора для власників його фотографій NFT в Мар-а-Лаго в травні, але не надав конкретних деталей. Перша колекція NFT Трампа вийшла в грудні 2022 року. Це були «цифрові торгові карти Трампа», які швидко розійшлися, зібравши близько 648 Ethereum (ETH) на суму близько $785 000 на той момент.

NFT та криптовалюти Трампа привернули увагу та підтримку відомих діячів, таких як Марк Андрессен та Бен Горовіц, співзасновників венчурної компанії Andreessen Horowitz.

Ця зростаюча підтримка також перетворилася на значну фінансову допомогу. Газета The Wall Street Journal повідомила, що протягом другого кварталу кампанія Трампа зібрала $3 млн у вигляді криптовалютних пожертвувань. Криптовалютні пожертви надійшли від кількох відомих діячів індустрії цифрових активів.

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Наприклад, Кемерон і Тайлер Вінклвосс, співзасновники криптовалютної біржі Gemini, пожертвували $1,6 млн у біткоїнах. Джессі Пауелл, співзасновник біржі Kraken, вніс $845 000 в Ethereum.

Нинішня позиція Трампа щодо криптовалют значною мірою відрізняється від його попередніх поглядів. Будучи президентом, він дуже критично ставився до Біткоїна та інших цифрових валют, називаючи їх «не грошима» і «шахрайством». Однак його нещодавні дії та заяви свідчать про зміну поглядів.

Але існують також питання щодо щирості Трампа, оскільки дехто вбачає в його діях радше політичну вмотивованість, аніж справжню підтримку технології.

Зростаюча залученість Дональда Трампа в простір Web3, його плани щодо нової колекції NFT і значні криптовалютні пожертви на його передвиборчу кампанію свідчать про серйозні зміни в його підході до цифрових валют. Оскільки Трамп продовжує підтримувати і просувати криптовалюти, індустрія уважно стежить за тим, як це вплине на більш широке прийняття і регулювання цифрових активів.

Раніше ми писали, скільки грошей у Дональда Трампа в криптовалюті. Активи Трампа в одному лише TRUMP оцінюються в $7,3 млн, що становить значну частину його криптоактивів.

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За матеріалами: CoinPaprika.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниТехнологіїNFTСША
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